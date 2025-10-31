Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Relações internacionais 
Notícia

Secretário da Cultura e cônsul da Itália reforçam laços culturais nas Missões

Encontro celebrou os 150 anos da imigração italiana e abriu caminho para novas parcerias entre o Rio Grande do Sul e o país europeu

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS