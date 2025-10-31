Secretário da Cultura e cônsul da Itália reforçam laços culturais nas Missões

Cônsul visitou sítio arqueológico das Missões acompanhado de prefeitos e comitiva da Secretaria de Cultura. Sara Goldschmidt / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em meio às comemorações pelos 150 anos da imigração italiana, o secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, Eduardo Loureiro, recebeu o cônsul-geral da Itália, Valério Caruso, em São Miguel das Missões. O encontro, realizado nesta sexta-feira (31), marcou o início de um intercâmbio voltado ao fortalecimento das relações culturais e econômicas entre os dois países.

Loureiro destacou que a visita ocorre em um momento simbólico, às vésperas das celebrações pelos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis. Segundo o secretário, o encontro reforça o papel da comunidade italiana na formação do Estado, com forte contribuição econômica e cultural.

— Os italianos contribuíram muito para a formação do nosso Estado, da nossa história. Eles têm uma participação muito ativa na economia e um espírito empreendedor incansável — destacou.

Do encontro participaram prefeitos da região e o secretário-adjunto Fabiam Thomas, que discutiram com o cônsul possibilidades de parcerias em turismo, cultura e comércio. Caruso visitou o sítio arqueológico de São Miguel das Missões e, neste sábado (1º), cumpre agenda em Santo Ângelo, onde participa de um jantar com lideranças e associações italianas locais.