Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Corporações em sintonia 
Análise

Se Leite confirmar Ikeda como secretário da Segurança Pública, adjunto deverá ser da Polícia Civil 

Subchefe de Polícia, Adriana Regina da Costa, seria uma escolha natural para compor a equipe

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS