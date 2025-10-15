Saiba quanto hospitais vão receber do novo programa de saúde do governo do Estado

Programa SUS Gaúcho foi lançado em 25 de setembro pelo governo estadual. Arthur Vargas / Palácio Piratini

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Hospitais de pequeno porte, com até 50 leitos, e hospitais públicos, entre estaduais e municipais, vão receber R$ 40,1 milhões até o final de 2026 por meio de repasses do programa SUS Gaúcho, lançado no mês passado. Serão 50 instituições beneficiadas com os recursos.

A previsão é aplica R$ 8,2 milhões somente este ano, dos quais R$ 590 mil serão destinados aos hospitais de pequeno porte e o restante, R$ 7,6 milhões, aos públicos. Em 2026, serão R$ 2,3 milhões e R$ 29,7 milhões, respectivamente. O investimento foi garantido após o acordo do Piratini com o Ministério Público para aplicar 12% do orçamento estadual na saúde de forma progressiva até 2030, com previsão de aportar R$ 1 bilhão a mais na área até o final de 2026.

A Secretaria da Saúde entende como estratégico o investimento nos hospitais de pequeno porte, localizados nas cidades com poucos habitantes, pois possibilita o tratamento dos casos de menor gravidade sem a necessidade de deslocamento dos pacientes para outra região.

Com o SUS Gaúcho, o governo calcula que o repasse para cada estabelecimento subirá de R$ 393,87 mil anuais para R$ 590,81 mil, um incremento de 51%. A escolha dos hospitais beneficiados levou em conta a taxa de ocupação dos leitos em cada local, além da taxa de resolutividade — ou seja, o percentual de casos resolvidos sem necessidade de transferência do paciente para um hospital de maior porte.

— Temos muitos municípios pequenos e eles não têm serviços de saúde que funcionem 24 horas. São vários municípios muito próximos um do outro. Com o investimento, teremos serviços mais próximos da casa do cidadão que conseguem dar conta de atender às demandas de menor complexidade — explica a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.

No caso dos hospitais estaduais e municipais, 19 instituições com até 99 leitos receberão um aporte adicional de R$ 1,2 milhão este ano, e mais R$ 4 milhões em 2026. Já 16 hospitais com mais de 100 leitos terão um incremento de R$ 6,42 milhões em 2025 e de R$ 25,7 milhões no ano que vem. O critério adotado para definição dos valores é o mesmo: taxa de ocupação dos leitos de cada um e resolutividade.

Instituições contempladas

Hospitais de pequeno porte

Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Alpestre Hospital João Paulo II, em Áurea Hospital Santo Antônio Limitada, em Estação Hospital Municipal Bom Pastor, em Fortaleza dos Valos Hospital Santa Isabel, em Gaurama Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Ivorá Hospital Rino Fantin, em Mariano Moro Hospital de Caridade de Mata, em Mata Sociedade Beneficente São Luiz de Mostardas, em Mostardas Casa de Saúde Rio Branco, em Pejuçara Casa de Saúde São José, em Pinhal Grande Hospital Nossa Senhora do Rosário, em Riozinho Hospital Municipal de Saldanha Marinho, em Saldanha Marinho Hospital São Salvador, em Salvador do Sul Hospital São Roque, em Severiano de Almeida

Hospitais públicos

Até 99 leitos

Hospital João Paulo II, em Áurea Hospital de Butiá, em Butiá Hospital São José, em Cambará do Sul Hospital de Campinas do Sul, em Campinas do Sul Hospital de Charqueadas, em Charqueadas Hospital Getúlio Vargas, em Estância Velha Hospital Municipal Bom Pastor, em Fortaleza dos Valos Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba Hospital de Caridade de Jaguari, em Jaguari Hospital de Lavras do Sul, em Lavras do Sul Hospital Rino Fantin, em Mariano Moro SHP Hospital Panambi, em Panambi Hospital Municipal de Saldanha Marinho, em Saldanha Marinho Hospital Aderbal Schneider, em Salto do Jacuí Hospital Santo Antônio da Patrulha, em Santo Antônio da Patrulha Hospital São José do Norte, em São José do Norte Hospital de Caridade São Roque, em São Pedro do Sul Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Tapes Hospital Bom Jesus, em Taquara

Acima de 100 leitos