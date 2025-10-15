Saiba quanto hospitais vão receber do novo programa de saúde do governo do Estado

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Hospitais de pequeno porte, com até 50 leitos, e hospitais públicos, entre estaduais e municipais, vão receber R$ 40,1 milhões até o final de 2026 por meio de repasses do programa SUS Gaúcho, lançado no mês passado. Serão 50 instituições beneficiadas com os recursos.
A previsão é aplica R$ 8,2 milhões somente este ano, dos quais R$ 590 mil serão destinados aos hospitais de pequeno porte e o restante, R$ 7,6 milhões, aos públicos. Em 2026, serão R$ 2,3 milhões e R$ 29,7 milhões, respectivamente. O investimento foi garantido após o acordo do Piratini com o Ministério Público para aplicar 12% do orçamento estadual na saúde de forma progressiva até 2030, com previsão de aportar R$ 1 bilhão a mais na área até o final de 2026.
A Secretaria da Saúde entende como estratégico o investimento nos hospitais de pequeno porte, localizados nas cidades com poucos habitantes, pois possibilita o tratamento dos casos de menor gravidade sem a necessidade de deslocamento dos pacientes para outra região.
Com o SUS Gaúcho, o governo calcula que o repasse para cada estabelecimento subirá de R$ 393,87 mil anuais para R$ 590,81 mil, um incremento de 51%. A escolha dos hospitais beneficiados levou em conta a taxa de ocupação dos leitos em cada local, além da taxa de resolutividade — ou seja, o percentual de casos resolvidos sem necessidade de transferência do paciente para um hospital de maior porte.
— Temos muitos municípios pequenos e eles não têm serviços de saúde que funcionem 24 horas. São vários municípios muito próximos um do outro. Com o investimento, teremos serviços mais próximos da casa do cidadão que conseguem dar conta de atender às demandas de menor complexidade — explica a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.
No caso dos hospitais estaduais e municipais, 19 instituições com até 99 leitos receberão um aporte adicional de R$ 1,2 milhão este ano, e mais R$ 4 milhões em 2026. Já 16 hospitais com mais de 100 leitos terão um incremento de R$ 6,42 milhões em 2025 e de R$ 25,7 milhões no ano que vem. O critério adotado para definição dos valores é o mesmo: taxa de ocupação dos leitos de cada um e resolutividade.
Instituições contempladas
Hospitais de pequeno porte
- Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Alpestre
- Hospital João Paulo II, em Áurea
- Hospital Santo Antônio Limitada, em Estação
- Hospital Municipal Bom Pastor, em Fortaleza dos Valos
- Hospital Santa Isabel, em Gaurama
- Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Ivorá
- Hospital Rino Fantin, em Mariano Moro
- Hospital de Caridade de Mata, em Mata
- Sociedade Beneficente São Luiz de Mostardas, em Mostardas
- Casa de Saúde Rio Branco, em Pejuçara
- Casa de Saúde São José, em Pinhal Grande
- Hospital Nossa Senhora do Rosário, em Riozinho
- Hospital Municipal de Saldanha Marinho, em Saldanha Marinho
- Hospital São Salvador, em Salvador do Sul
- Hospital São Roque, em Severiano de Almeida
Hospitais públicos
Até 99 leitos
- Hospital João Paulo II, em Áurea
- Hospital de Butiá, em Butiá
- Hospital São José, em Cambará do Sul
- Hospital de Campinas do Sul, em Campinas do Sul
- Hospital de Charqueadas, em Charqueadas
- Hospital Getúlio Vargas, em Estância Velha
- Hospital Municipal Bom Pastor, em Fortaleza dos Valos
- Hospital Regional Nelson Cornetet, em Guaíba
- Hospital de Caridade de Jaguari, em Jaguari
- Hospital de Lavras do Sul, em Lavras do Sul
- Hospital Rino Fantin, em Mariano Moro
- SHP Hospital Panambi, em Panambi
- Hospital Municipal de Saldanha Marinho, em Saldanha Marinho
- Hospital Aderbal Schneider, em Salto do Jacuí
- Hospital Santo Antônio da Patrulha, em Santo Antônio da Patrulha
- Hospital São José do Norte, em São José do Norte
- Hospital de Caridade São Roque, em São Pedro do Sul
- Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Tapes
- Hospital Bom Jesus, em Taquara
Acima de 100 leitos
- Hospital Alvorada, em Alvorada
- Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha
- Hospital Universitário Canoas
- Hospital de Pronto Socorro de Canoas
- Hospital Santa Terezinha, em Erechim
- Hospital Municipal São Camilo, em Esteio
- Hospital Municipal de Novo Hamburgo
- Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre
- HPS - Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre
- Hospital Independência, em Porto Alegre
- Hospital Restinga e Extremo Sul, em Porto Alegre
- Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul
- Hospital Centenário, em São Leopoldo
- Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul
- Hospital Tramandaí, em Tramandaí
- Hospital Viamão, em Viamão