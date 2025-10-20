Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bem na foto
Notícia

RS é destaque em prêmio nacional de combate à fome

Estado foi reconhecido pela redução da insegurança alimentar grave e bom uso do Sisan

Henrique Ternus

