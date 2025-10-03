Romeu Zema diz que direita terá mais de um candidato em 2026 e Tarcísio não será um deles 

Romeu Zema concedeu entrevista de imprensa ao lado dos deputados Felipe Camozzato (esq.) e Marcel Van Hattem (dir.). Leandro Souza / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), reforçou nesta sexta-feira (2) em Porto Alegre que será candidato à Presidência em 2026 e indicou que a direita terá mais de um candidato no pleito — e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não será um deles. Zema veio ao Estado para uma palestra no Instituto Caldeira sobre os resultados da sua gestão à frente do Estado mineiro, e falou em entrevista coletiva ao lado dos deputados Felipe Camozzato (estadual) e Marcel van Hattem (federal).

O governador de Minas disse que levará sua candidatura “até o final”, garantindo que não abrirá mão para apoiar outro nome e integrar a chapa de outro partido antes do primeiro turno.

— Levaremos a candidatura até o final da campanha. Partido Novo quer crescer. Acredito muito em propostas, e temos o case Minas Gerais. Tiramos o Titanic do fundo do mar e hoje ele está navegando de novo — afirmou, destacando as ações do seu governo nos últimos sete anos.

Além de aproveitar o espaço deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — que foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes e está inelegível —, a candidatura de Zema mira em ampliar a bancada do Novo na Câmara e ultrapassar a cláusula de barreira. Isso garantiria à legenda acesso ao fundo partidário e tempo de propaganda em rádio e televisão nas eleições de 2028 e 2030.

Zema opinou que a direita vai lançar múltiplas candidaturas com o objetivo de que cada um faça ampla votação nos seus Estados e regiões, e posteriormente afunilar em quem chegar ao segundo turno. Isso faria com que o espectro político esteja representado com pelo menos quatro postulantes.

Além de Zema, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Júnior — ou Eduardo Leite (já que ambos são do PSD) —, também devem estar na disputa. O PL também planeja lançar um nome, que pode ser da família Bolsonaro (como Michelle, Flávio ou Eduardo).

— Estive com Bolsonaro há 60 dias, ele próprio é entusiasta de vários candidatos da direita. Sobre o Tarcísio, ele mesmo me falou que é candidato à reeleição, porque trocar o certo pelo incerto não é bom. Além disso, abriria flanco para que a oposição a ele ganhasse a eleição em São Paulo.

Com muitas críticas à esquerda e às gestões petistas, Zema classificou o aumento da popularidade do presidente Lula nas pesquisas recentes como “uma onda que vem e que passa”, e disse que em algum momento até as eleições este cenário deve mudar.