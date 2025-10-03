Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições
Notícia

Quem são os prefeitos que podem renunciar para concorrer em 2026

Prazo para que chefes dos Executivos municipais deixem o cargo é 4 de abril

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS