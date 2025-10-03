Quem são os prefeitos que podem renunciar para concorrer em 2026

Assembleia deve ser a aposta de dezenas de ex-prefeitos Renan Mattos / Agencia RBS

Já permeia os debates nos diretórios partidários a composição das nominatas de candidatos para a disputa das cadeiras de deputados estadual e federal, faltando um ano para a eleição de 2026. Parte destas listas deverá ser composta de atuais prefeitos, reeleitos no ano passado, que devem deixar o cargo em abril e lançar candidatura ao Legislativo (confira a lista abaixo). A maioria, no entanto, são deputados candidatos à reeleição e ex-prefeitos que estão sem cargo.

Segundo a legislação eleitoral, chefes de Executivo e secretários de governo precisam se desincompatibilizar do cargo seis meses antes da eleição. Como o pleito está marcado para 4 de outubro, a data limite para que renunciem é 4 de abril.

No Rio Grande do Sul, são três as cidades que já sabem que terão troca no comando das prefeituras:

Muçum , comandada por Mateus Trojan (MDB).

, comandada por (MDB). Guaíba , comandada por Marcelo Maranata (PSDB).

, comandada por (PSDB). Montenegro, comandada por Gustavo Zanatta (Republicanos).

Trojan já anunciou oficialmente que será candidato a deputado estadual. É a grande aposta do MDB para ter um representante do Vale do Taquari na Assembleia, depois que ele ficou conhecido por enfrentar de cabeça erguida a pelo menos cinco cheias do Rio Taquari em menos de um ano — entre elas as de setembro de 2023 e maio de 2024.

A disputa por uma cadeira no Legislativo estadual é o mesmo destino de Zanatta. Já Maranata filiou-se ao PSDB no início de setembro e já anunciou sua pré-candidatura a governador. Ele deve deixar a prefeitura em abril e disputar espaço interno com Paula Mascarenhas, presidente estadual tucana, que também lançou seu nome para a corrida pelo Piratini.

O PP é quem pode lançar mais prefeitos na disputa, até por ser o partido no comando do maior número de cidades gaúchas, mas ainda não confirmou nenhum dos nomes. Na semana passada, o presidente estadual do partido, deputado Covatti Filho, convidou formalmente para concorrer a deputado estadual o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues — que agradeceu e afirmou que avaliaria o que é melhor para o Estado e para a cidade.

Também são ventilados nos bastidores os nomes dos prefeitos Andrei Cossetin, de Ijuí, e Anderson Mantei, de Santa Rosa. Os dois esperam pela definição do futuro do secretário do Desenvolvimento Econômico Ernani Polo (PP), cotado para ser vice na chapa de Gabriel Souza (MDB) ao governo estadual. Polo, Cossetin e Mantei são da região Noroeste do Rio Grande do Sul e dividiriam voto do eleitorado.

Outros partidos, como PT e PSD, ainda não iniciaram o debate interno sobre prefeitos que podem entrar na disputa. Já siglas como o PL e o PSB indicaram que nenhum dos seus representantes municipais estará na disputa, já que os principais nomes estão em primeiro mandato.

Confira os prefeitos que podem disputar

MDB

Mateus Trojan (Muçum): já anunciou que será candidato a deputado estadual.

PSDB

Marcelo Maranata (Guaíba) : tucano recém-filiado, já anunciou sua pré-candidatura a governador, mas deve disputar espaço interno com a presidente estadual, Paula Mascarenhas, que também se lançou ao posto.

: tucano recém-filiado, já anunciou sua pré-candidatura a governador, mas deve disputar espaço interno com a presidente estadual, Paula Mascarenhas, que também se lançou ao posto. Diogo Siqueira (Bento Gonçalves) : é cotado como candidato a deputado estadual ou federal, mas não confirma e diz que sua intenção é completar o mandato. Paula Mascarenhas disse à coluna que Diogo nunca falou com ela sobre candidatura.

: é cotado como candidato a deputado estadual ou federal, mas não confirma e diz que sua intenção é completar o mandato. Paula Mascarenhas disse à coluna que Diogo nunca falou com ela sobre candidatura. O partido pretende lançar um edital interno para identificar os interessados em concorrer e então montar uma lista de candidatos.

PP

Volmir Rodrigues (Sapucaia do Sul) : foi convidado oficialmente pelo partido no final de setembro para ser candidato a deputado estadual.

: foi convidado oficialmente pelo partido no final de setembro para ser candidato a deputado estadual. Andrei Cossetin (Ijuí) : aguarda a definição do futuro do secretário do Desenvolvimento Econômico Ernani Polo, que também é de Ijuí. Se Polo for candidato a vice-governador, abre espaço para Andrei disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

: aguarda a definição do futuro do secretário do Desenvolvimento Econômico Ernani Polo, que também é de Ijuí. Se Polo for candidato a vice-governador, abre espaço para Andrei disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Anderson Mantei (Santa Rosa) : está na mesma situação de Andrei Cossetin e aguarda pela definição de Polo para definir seu futuro.

: está na mesma situação de Andrei Cossetin e aguarda pela definição de Polo para definir seu futuro. Gisele Caumo (Santa Tereza) e Marcos Corso (Três de Maio): nomes ventilados como possibilidades nos bastidores.

PT

O debate ainda não ganhou força nos bastidores do partido. Pesa contra o fato de que toda a atual bancada de 11 deputados deve disputar a reeleição, e que os prefeitos mais conhecidos estão no início do primeiro mandato (como Luiz Fernando Mainardi, de Bagé, Fernando Marroni, de Pelotas, e Darlene Pereira, de Rio Grande).

Evandro Massing (Palmeira das Missões): nome ventilado nos bastidores como possibilidade por ser ligado a Paulo Pimenta e de uma região que agrega votos ao PT. Tem cumprido agendas em cidades vizinhas ultimamente. Dividiria votos com Adão Pretto, se disputar como estadual, ou com Dionilso Marcon, se for a federal.

PSD

Debate também não começou internamente no partido, que está em um período de atrair novos filiados, aproveitando a figura do governador Eduardo Leite. Partido planeja ter nominata completa e deve iniciar discussão sobre nomes até o final do ano.

Republicanos

Gustavo Zanatta (Montenegro): candidatura para deputado estadual foi confirmada pelo presidente do partido, Carlos Gomes.

PL, PSB e PDT

Não devem ter atuais prefeitos disputando o pleito em 2026.

