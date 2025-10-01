PT marca nova reunião para tratar do futuro de Paim

Carlos Pestana, Paulo Paim, Valdeci Oliveira e Cícero Balestro tiveram reunião em Brasília nesta quarta-feira (1º). Astego Carlos / Divulgação

Depois de uma hora de conversa com o senador Paulo Paim, no gabinete dele em Brasília, nesta quarta-feira (1º), a comissão integrada pelo presidente do PT, Valdeci Oliveira, e pelos dirigentes Cícero Balestro e Carlos Pestana (Júlio Quadros participou por videoconferência) combinou uma nova reunião, desta vez em Porto Alegre, para tratar das candidaturas.

O encontro será no dia 10 de outubro, e está marcado para as 10h na sede estadual do PT. Paim virá a Porto Alegre para conversar com os líderes do partido e com os pré-candidatos Paulo Pimenta e Edegar Pretto.

— O senador se colocou à disposição para dialogar em busca de uma frente que una o centro democrático — disse Valdeci.

De acordo com o deputado, Paim repetiu o que dissera à coluna — que quer ser solução e não problema. A reunião em Porto Alegre será para discutir estratégias eleitorais e afunilar a definição de candidaturas.

Valdeci disse que o PT seguirá trabalhando pela formação de uma frente ampla e que considera legítimo a ex-deputada Juliana Brizola (PDT) conversar com a esquerda e com a base do governo Eduardo Leite, na tentativa de viabilizar sua candidatura a governadora.