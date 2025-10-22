PT fará encontro municipal sobre construção partidária e tática eleitoral

Partido vai deliberar sobre processo de nucleação do diretório. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com participação confirmada dos principais líderes do partido, o diretório do PT de Porto Alegre fará um encontro municipal no próximo domingo (26) para discutir construção partidária e tática eleitoral. O evento contará com a presença dos ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra, além de nomes ventilados para a disputa pelo Piratini e pelo Senado no ano que vem, como Edegar Pretto, Paulo Pimenta e Paulo Paim.

Por ser um evento do diretório da Capital, não deve haver definições sobre quem serão os candidatos do partido nas eleições de 2026, mas o próprio presidente municipal, Rodrigo Dilelio, admite que a presença do trio cotado "esquenta" o encontro em torno do cenário eleitoral.

— Pode servir para uma medição de temperatura. Prevejo também que haverá um grande apelo pela unidade do campo da esquerda — afirma.

Além disso, as mais de 300 pessoas que devem participar do encontro, entre delegados, vereadores e outras lideranças, vão deliberar sobre um processo de nucleação do diretório, que está sendo incentivado pelo PT nacional. O modelo é semelhante ao que já existiu anteriormente no PT, durante os anos 1990.

— Hoje, o diretório municipal é formado por 50 pessoas, mas antigamente tínhamos 120 pessoas com direito a voto. Com uma eventual mudança no estatuto do PT, cada núcleo organizado do partido eventualmente poderá ter direito a voto. Consulta visa abrir o debate de forma mais ampla. Caminhamos para que os núcleos tenham direito a voto, a questão é logística, como credenciamos e como será a organização — explica o presidente municipal.

Cronograma

8h30min: abertura do credenciamento.

9h: abertura do encontro.

Participam a direção municipal do PT, a líder do PT na Câmara, vereadora Natasha Ferreira, o deputado Paulo Pimenta e o presidente da Conab, Edegar Pretto. Será feita a apresentação do texto de conjuntura pela coordenação de sistematização, por Misiara Oliveira, da Comissão Executiva Nacional do PT, Luiza Maffei, da Executiva Estadual do PT, e pelo ex-governador Olívio Dutra.

Tribuna livre

11h30min: ato de filiação de José Fortunati.

12h: intervalo para o almoço

13h: atração cultural

13h30min: Início dos trabalhos sobre tática eleitoral

Participam os deputados Sofia Cavedon, Laura Sito, Maria do Rosário e o senador Paulo Paim.

Tribuna livre

15h30min: Participação do presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, do ex-governador Tarso Genro e do ex-prefeito Raul Pont.