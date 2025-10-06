Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novela sem fim 
PT adia reunião para decidir futuro de Paulo Paim

Senador voltou a dizer que pode ser candidato, após ter informado em novembro do ano passado que não tentaria a reeleição

Henrique Ternus

