PT adia reunião para decidir futuro de Paulo Paim

Considerado carta fora do baralho petista para 2026, Paulo Paim voltou a ser opção para o Senado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Marcada para sexta-feira (10), o PT decidiu reagendar a reunião com o senador Paulo Paim para tratar da sua possível candidatura à reeleição. Oficialmente remarcado por problema de agenda entre os participantes, que haviam concordado em se encontrar dia 10, o encontro será realizado em uma nova data que ainda não foi definida, mas deve ocorrer até o final de outubro.

Paim teria compromissos no Rio Grande do Sul no próximo final de semana, entre os dias 11 e 12, e aproveitaria uma das poucas viagens ao seu Estado de origem para se reunir com a cúpula petista, liderada pelo presidente estadual Valdeci Oliveira, e com os pré-candidatos colocados neste momento, Edegar Pretto (a governador) e Paulo Pimenta (a senador). Sem a reunião, Paim cancelou a agenda no Estado.

No dia 1º, Valdeci foi a Brasília para encontro com Paim e levou junto os dirigentes Cícero Balestro e Carlos Pestana, enquanto Júlio Quadros participou por videoconferência. De lá, os petistas voltaram com a mesma informação que a coluna já tinha publicado _ de que o senador está à disposição do partido _ e com uma nova reunião agendada, agora foi desmarcada.

O senador desembarca em solo gaúcho no dia 23 de outubro, e prepara 10 dias de incursão pela Região Metropolitana para divulgar o livro No Coração dos Direitos Humanos, editado pelo Senado Federal. Em 1º de novembro, Paim autografará a obra, que terá distribuição gratuita. No dia seguinte, retorna à Brasília.