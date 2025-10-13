Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Aceno requentado
Notícia

PSOL reforça convite a Manuela para ser candidata ao Senado

Partido passa a ideia de que ex-deputada já decidiu seu destino político

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS