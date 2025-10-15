Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

15 de outubro
Opinião

Professores mudam destinos, e a minha primeira mestra abriu as portas do futuro

Celmira Barbosa Maganini tinha 15 anos quando entrei na sua escola aos cinco, levada pela mão do pai

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS