Prêmio da Famurs reconhece o sucesso do Pacto pela Paz de Lajeado

Delegação de Lajeado acompanhou a prefeita Glaucia Schumacher para receber o primeiro prêmio na categoria de Segurança Pública. Famurs / Dviulgação

A festa de entrega do 7º Prêmio Boas Práticas da Famurs teve na categoria Segurança Pública a consagração de um projeto iniciado ainda na gestão de Marcelo Caumo, em Lajeado, e que está sendo mantido pela prefeita Gláucia Schumacher, que recebeu o troféu na noite de quarta-feira (29), em Nova Petrópolis. O Pacto Lajeado pela Paz conquistou o primeiro lugar da categoria, que teve em segundo lugar o projeto GPS Rural – Localização que Salva Vidas, de Venâncio Aires, e em terceiro o Tempo Resposta Samu 192, de Bento Gonçalves.

Em 2019, quando o programa baseado na construção de uma cultura de paz começou, inspirado no sucesso de Pelotas, Lajeado registrou 20 homicídios dolosos. Em 2025, foram seis até agosto. Os roubos a pedestres caíram de 69 em 2019 para apenas nove neste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

— Esse reconhecimento estadual demonstra o quanto estamos no caminho certo na área da segurança. Lajeado registra uma queda histórica nos índices de criminalidade, fruto de um trabalho que une prevenção, tecnologia e integração entre as forças de segurança. O Pacto Pela Paz promove uma verdadeira cultura de paz e de convivência segura na cidade, algo percebido e sentido pelos moradores — disse a prefeita após receber o troféu.

Lajeado conta com uma Central de Monitoramento equipada com mais de 130 câmeras, que operam 24 horas por dia em todos os bairros da cidade. As imagens são acompanhadas em tempo real e auxiliam diretamente nas ações de prevenção e combate à criminalidade.

O Pacto Lajeado pela Paz é estruturado em dois eixos principais: prevenção e aplicação da lei. No eixo preventivo, são desenvolvidos projetos como Justiça Restaurativa, Família na Roda, Conte Comigo, Seja, Cada Jovem Conta, SOMAR e Banco de Oportunidades. Já no eixo da aplicação da lei, são realizadas ações integradas de fiscalização e policiamento, que fortalecem a sensação de segurança e reduzem a perturbação do sossego.

Prêmio Boas Práticas

Presidente da Famurs, Adriane Perin, quer inspirar e espalhar boas experiências pelo Estado. Famurs / Dviulgação

Em sua sétima edição, o Prêmio Boas Práticas, da Famurs, teve mais de 400 inscritos em 18 categorias. Os 54 projetos finalistas foram avaliados por 45 especialistas, com base em critérios de inovação, efetividade, replicabilidade e resultados alcançados.

A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, destacou na cerimônia que o prêmio tem por objetivo reconhecer iniciativas inovadoras e de impacto social implementadas pelas prefeituras gaúchas e que podem ser replicados por outros municípios:

— Este momento mostrou que boas iniciativas podem ser feitas em pequenas e grandes cidades, que os nossos municípios têm um enorme potencial de gestão que impacta diretamente a vida das suas comunidades. O Boas Práticas é uma iniciativa da Famurs que valoriza trabalhos feitos a muitas mãos. Que possamos nos inspirar e espalhar essas boas experiências por todo o Estado.

Todos os projetos vencedores ficarão disponíveis para consulta no site da Famurs.

Confira a lista de premiados

Assistência social

1º lugar: Novo Cabrais: Grupo Suporte - fortalecendo vínculos e incentivando o protagonismo na comunidade

2º lugar: Santa Cecília do Sul: O silêncio que grita - Violência Doméstica por trás das portas

3º lugar: Tramandaí: Prevenção e enfrentamento da violência doméstica nas escolas

Comunicação social

1º lugar: Palmeira das Missões: Adote Palmeira

2º lugar: Balneário Pinhal: Coleta Seletiva em Movimento - A Comunicação que Tornou a Coleta Seletiva Realidade

3º lugar: Agudo: Voz Oficial em tempos difíceis - Comunicação que Salva

Cultura

1º lugar: Santa Maria: LabCriativo

2º lugar: Gravataí: FETEG - Festival Multicultural de Gravataí

3º lugar: Marau: Cultura - 24 Horas

Defesa Civil, resiliência e voluntariado

1º lugar: Porto Alegre: Centro de Monitoramento e Alertas - CEMADEC

2º lugar: Novo Hamburgo: Novo Hamburgo mais Resiliente

3º lugar: Bento Gonçalves: Fortalecimento da Defesa Civil de Bento Gonçalves - mobilização, estrutura e prevenção

Desenvolvimento econômico e desburocratização

1º lugar: Serafina Corrêa: Oportuniza Serafina

2º lugar: Rio Pardo: Rio Pardo Economia Circular

3º lugar: Taquara: Prospera Taquara

Desenvolvimento rural

1º lugar: Boa Vista do Buricá: Armazena Mais Buricá

2º lugar: Aceguá: Aceguá Sustentável - Limpezas de Açude

3º lugar: Antônio Prado: Desenvolve Antônio Prado

Direitos humanos

1º lugar: Itaqui: PETICA - Proteção, Convivência e Educação para Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social

2º lugar: Farroupilha: Me Respeita

3º lugar: Gravataí: Audiências de Acolhimento com a vítima no CRM - Casa Lilás

Educação

1º lugar: Pelotas: Adote uma Escola

2º lugar: Taquaruçu do Sul: Tecendo Pontes - Parcerias Sociais pela Equidade nas Escolas

3º lugar: Ijuí: Programa Municipal de Alimentação Escolar "Saber e Sabor"

Esporte e lazer

1º lugar: Augusto Pestana: EduSport

2º lugar: Santiago: Natação Escolar para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista

3º lugar: Vale Real: SEMEAR - Saúde, Educação, Motivação, Esporte, Alegria, Responsabilidade

Fazenda

1º lugar: Pelotas: Processo Administrativo Tributário Eletrônico (EPAT)

2º lugar: Erechim: Dívida Mais Ativa

3º lugar: Picada Café: Gestão Tributária 360°

Habitação

1º lugar: Caxias do Sul: Esse Terreno é Meu - Programa de Regularização Fundiária

2º lugar: Candiota: REURB no município de Candiota

3º lugar: Santa Maria: Da Concessão à Propriedade

Inovação em gestão pública

1º lugar: Gramado: Dados Espaciais como Ferramenta Estratégica à Gestão Climática

2º lugar: Carlos Barbosa: Barbosa Digital GEO

3º lugar: Porto Alegre: Reurb Digital - Inovação a serviço da justiça social e da regularização fundiária

Meio ambiente

1º lugar: Novo Hamburgo: Gerenciando as Águas Urbanas - A política de Amortecimento de Cheias

2º lugar: Passo Fundo: Ki_da_Hort@

3º lugar: Caxias do Sul: Tarifa Subsocial como Instrumento para Redução do Abastecimento Irregular e do Desperdício de Água

Melhor idade 60+

1º lugar: Santiago: Transforma Pilates 60+

2º lugar: Marau: Alfabetização Na Terceira Idade - Um Sonho Possível!

3º lugar: Caxias do Sul: Programa Cuidado Subsidiado

Mobilidade urbana e trânsito

1º lugar: Passo Fundo: Escola Pública de Trânsito

2º lugar: Campina das Missões: Otimização de Resultados na Pavimentação com Tecnologia Alemã

3º lugar: Santa Rosa: Santa Rosa em Ação - Elaborando e Implementando o Plano de Mobilidade Urbana

Saúde

1º lugar: São José do Norte: Arte é Vida

2º lugar: São José do Hortêncio: Cuidado Farmacêutico Domiciliar - Resultados, Vínculos e Humanização na Atenção Básica

3º lugar: Nova Prata: Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais

Segurança pública

1º lugar: Lajeado: Pacto Lajeado Pela Paz

2º lugar: Venâncio Aires: GPS Rural - Localização precisa salva vidas

3º lugar: Bento Gonçalves: Tempo Resposta SAMU 192 Bento Gonçalves

Turismo