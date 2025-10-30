Prêmio da Famurs reconhece o sucesso do Pacto pela Paz de Lajeado

A festa de entrega do 7º Prêmio Boas Práticas da Famurs teve na categoria Segurança Pública a consagração de um projeto iniciado ainda na gestão de Marcelo Caumo, em Lajeado, e que está sendo mantido pela prefeita Gláucia Schumacher, que recebeu o troféu na noite de quarta-feira (29), em Nova Petrópolis. O Pacto Lajeado pela Paz conquistou o primeiro lugar da categoria, que teve em segundo lugar o projeto GPS Rural – Localização que Salva Vidas, de Venâncio Aires, e em terceiro o Tempo Resposta Samu 192, de Bento Gonçalves.
Em 2019, quando o programa baseado na construção de uma cultura de paz começou, inspirado no sucesso de Pelotas, Lajeado registrou 20 homicídios dolosos. Em 2025, foram seis até agosto. Os roubos a pedestres caíram de 69 em 2019 para apenas nove neste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
— Esse reconhecimento estadual demonstra o quanto estamos no caminho certo na área da segurança. Lajeado registra uma queda histórica nos índices de criminalidade, fruto de um trabalho que une prevenção, tecnologia e integração entre as forças de segurança. O Pacto Pela Paz promove uma verdadeira cultura de paz e de convivência segura na cidade, algo percebido e sentido pelos moradores — disse a prefeita após receber o troféu.
Lajeado conta com uma Central de Monitoramento equipada com mais de 130 câmeras, que operam 24 horas por dia em todos os bairros da cidade. As imagens são acompanhadas em tempo real e auxiliam diretamente nas ações de prevenção e combate à criminalidade.
O Pacto Lajeado pela Paz é estruturado em dois eixos principais: prevenção e aplicação da lei. No eixo preventivo, são desenvolvidos projetos como Justiça Restaurativa, Família na Roda, Conte Comigo, Seja, Cada Jovem Conta, SOMAR e Banco de Oportunidades. Já no eixo da aplicação da lei, são realizadas ações integradas de fiscalização e policiamento, que fortalecem a sensação de segurança e reduzem a perturbação do sossego.
Prêmio Boas Práticas
Em sua sétima edição, o Prêmio Boas Práticas, da Famurs, teve mais de 400 inscritos em 18 categorias. Os 54 projetos finalistas foram avaliados por 45 especialistas, com base em critérios de inovação, efetividade, replicabilidade e resultados alcançados.
A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, destacou na cerimônia que o prêmio tem por objetivo reconhecer iniciativas inovadoras e de impacto social implementadas pelas prefeituras gaúchas e que podem ser replicados por outros municípios:
— Este momento mostrou que boas iniciativas podem ser feitas em pequenas e grandes cidades, que os nossos municípios têm um enorme potencial de gestão que impacta diretamente a vida das suas comunidades. O Boas Práticas é uma iniciativa da Famurs que valoriza trabalhos feitos a muitas mãos. Que possamos nos inspirar e espalhar essas boas experiências por todo o Estado.
Todos os projetos vencedores ficarão disponíveis para consulta no site da Famurs.
Confira a lista de premiados
Assistência social
- 1º lugar: Novo Cabrais: Grupo Suporte - fortalecendo vínculos e incentivando o protagonismo na comunidade
- 2º lugar: Santa Cecília do Sul: O silêncio que grita - Violência Doméstica por trás das portas
- 3º lugar: Tramandaí: Prevenção e enfrentamento da violência doméstica nas escolas
Comunicação social
- 1º lugar: Palmeira das Missões: Adote Palmeira
- 2º lugar: Balneário Pinhal: Coleta Seletiva em Movimento - A Comunicação que Tornou a Coleta Seletiva Realidade
- 3º lugar: Agudo: Voz Oficial em tempos difíceis - Comunicação que Salva
Cultura
- 1º lugar: Santa Maria: LabCriativo
- 2º lugar: Gravataí: FETEG - Festival Multicultural de Gravataí
- 3º lugar: Marau: Cultura - 24 Horas
Defesa Civil, resiliência e voluntariado
- 1º lugar: Porto Alegre: Centro de Monitoramento e Alertas - CEMADEC
- 2º lugar: Novo Hamburgo: Novo Hamburgo mais Resiliente
- 3º lugar: Bento Gonçalves: Fortalecimento da Defesa Civil de Bento Gonçalves - mobilização, estrutura e prevenção
Desenvolvimento econômico e desburocratização
- 1º lugar: Serafina Corrêa: Oportuniza Serafina
- 2º lugar: Rio Pardo: Rio Pardo Economia Circular
- 3º lugar: Taquara: Prospera Taquara
Desenvolvimento rural
- 1º lugar: Boa Vista do Buricá: Armazena Mais Buricá
- 2º lugar: Aceguá: Aceguá Sustentável - Limpezas de Açude
- 3º lugar: Antônio Prado: Desenvolve Antônio Prado
Direitos humanos
- 1º lugar: Itaqui: PETICA - Proteção, Convivência e Educação para Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social
- 2º lugar: Farroupilha: Me Respeita
- 3º lugar: Gravataí: Audiências de Acolhimento com a vítima no CRM - Casa Lilás
Educação
- 1º lugar: Pelotas: Adote uma Escola
- 2º lugar: Taquaruçu do Sul: Tecendo Pontes - Parcerias Sociais pela Equidade nas Escolas
- 3º lugar: Ijuí: Programa Municipal de Alimentação Escolar "Saber e Sabor"
Esporte e lazer
- 1º lugar: Augusto Pestana: EduSport
- 2º lugar: Santiago: Natação Escolar para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista
- 3º lugar: Vale Real: SEMEAR - Saúde, Educação, Motivação, Esporte, Alegria, Responsabilidade
Fazenda
- 1º lugar: Pelotas: Processo Administrativo Tributário Eletrônico (EPAT)
- 2º lugar: Erechim: Dívida Mais Ativa
- 3º lugar: Picada Café: Gestão Tributária 360°
Habitação
- 1º lugar: Caxias do Sul: Esse Terreno é Meu - Programa de Regularização Fundiária
- 2º lugar: Candiota: REURB no município de Candiota
- 3º lugar: Santa Maria: Da Concessão à Propriedade
Inovação em gestão pública
- 1º lugar: Gramado: Dados Espaciais como Ferramenta Estratégica à Gestão Climática
- 2º lugar: Carlos Barbosa: Barbosa Digital GEO
- 3º lugar: Porto Alegre: Reurb Digital - Inovação a serviço da justiça social e da regularização fundiária
Meio ambiente
- 1º lugar: Novo Hamburgo: Gerenciando as Águas Urbanas - A política de Amortecimento de Cheias
- 2º lugar: Passo Fundo: Ki_da_Hort@
- 3º lugar: Caxias do Sul: Tarifa Subsocial como Instrumento para Redução do Abastecimento Irregular e do Desperdício de Água
Melhor idade 60+
- 1º lugar: Santiago: Transforma Pilates 60+
- 2º lugar: Marau: Alfabetização Na Terceira Idade - Um Sonho Possível!
- 3º lugar: Caxias do Sul: Programa Cuidado Subsidiado
Mobilidade urbana e trânsito
- 1º lugar: Passo Fundo: Escola Pública de Trânsito
- 2º lugar: Campina das Missões: Otimização de Resultados na Pavimentação com Tecnologia Alemã
- 3º lugar: Santa Rosa: Santa Rosa em Ação - Elaborando e Implementando o Plano de Mobilidade Urbana
Saúde
- 1º lugar: São José do Norte: Arte é Vida
- 2º lugar: São José do Hortêncio: Cuidado Farmacêutico Domiciliar - Resultados, Vínculos e Humanização na Atenção Básica
- 3º lugar: Nova Prata: Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais
Segurança pública
- 1º lugar: Lajeado: Pacto Lajeado Pela Paz
- 2º lugar: Venâncio Aires: GPS Rural - Localização precisa salva vidas
- 3º lugar: Bento Gonçalves: Tempo Resposta SAMU 192 Bento Gonçalves
Turismo
- 1º lugar: Encantado: Complexo Turístico - Cristo Protetor de Encantado
- 2º lugar: São Miguel das Missões: Qualificação, Estruturação, Promoção e Comercialização do Turismo
- 3º lugar: Derrubadas: Bosque Municipal de Derrubadas - Complexo Turístico, Social, Cultural e de Lazer