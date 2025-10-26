Rosane de Oliveira

Porto Alegre
Notícia

Prefeitura quer multar catadores informais em mais de R$ 8 mil

Penalidade está prevista no novo código municipal de limpeza urbana, que está apto para ser votado na Câmara de Vereadores

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS