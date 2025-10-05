Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Segmento partidário
Notícia

Prefeito de Condor assume presidência da juventude do MDB no RS

Rômulo Teixeira substitui o vereador Fifo Parenti, de Erechim

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS