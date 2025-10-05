Prefeito de Condor assume presidência da juventude do MDB no RS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O prefeito de Condor, Rômulo Teixeira, assumiu a presidência da Juventude do MDB no Rio Grande do Sul. Aos 33 anos, Teixeira substitui o vereador Fifo Parenti, de Erechim, que vai concorrer a deputado estadual.
O prefeito foi escolhido neste sábado (4), em convenção realizada pelo movimento, e terá mandato de dois anos.
Durante a semana passada, duas chapas se inscreveram para disputar a convenção: uma liderada por Teixeira e outra pelo vereador Tiago Mello, de Rio Pardo. No entanto, os dois grupos entraram em acordo e unificaram as nominatas. Com isso, Tiago foi eleito secretário-geral do movimento.
A atuação da ala jovem é considerada estratégica para a campanha de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. O vice-governador, que teve origem no segmento, esteve presente e discursou na convenção.
O presidente do partido, Vilmar Zanchin, pediu engajamento dos jovens para enfrentar a "guerra" das redes sociais.
Atualmente, a Juventude do MDB tem nove prefeitos, sete vices e 171 vereadores no Estado.
Quem é Rômulo Teixeira
Eleito prefeito de Condor em 2024, com 55,31% dos votos. Antes, foi vice-prefeito do município, presidente e vice-presidente do MDB de Condor e vice-presidente da Juventude do MDB no RS. Atualmente, é coordenador regional do partido no Planalto Médio.