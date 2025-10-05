Prefeito de Condor assume presidência da juventude do MDB no RS

Teixeira foi escolhido após acordo com chapa liderada por Tiago Mello (primeiro ao fundo). Jackson Ciceri / MDB/Divulgação

O prefeito de Condor, Rômulo Teixeira, assumiu a presidência da Juventude do MDB no Rio Grande do Sul. Aos 33 anos, Teixeira substitui o vereador Fifo Parenti, de Erechim, que vai concorrer a deputado estadual.

O prefeito foi escolhido neste sábado (4), em convenção realizada pelo movimento, e terá mandato de dois anos.

Durante a semana passada, duas chapas se inscreveram para disputar a convenção: uma liderada por Teixeira e outra pelo vereador Tiago Mello, de Rio Pardo. No entanto, os dois grupos entraram em acordo e unificaram as nominatas. Com isso, Tiago foi eleito secretário-geral do movimento.

A atuação da ala jovem é considerada estratégica para a campanha de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. O vice-governador, que teve origem no segmento, esteve presente e discursou na convenção.

O presidente do partido, Vilmar Zanchin, pediu engajamento dos jovens para enfrentar a "guerra" das redes sociais.

Atualmente, a Juventude do MDB tem nove prefeitos, sete vices e 171 vereadores no Estado.

Quem é Rômulo Teixeira