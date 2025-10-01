Possível candidatura de Paim divide o PT, mas direção estadual nega veto

Paim receberá líderes do PT nesta quarta-feira, em Brasília. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A executiva estadual do PT, presidida pelo deputado Valdeci Oliveira, divulgou nota contestando a afirmação da coluna de que o partido não deseja que o senador Paulo Paim seja candidato à reeleição, depois de três mandatos. Valdeci disse à coluna que a direção partidária não pedirá a Paim para não ser candidato.

Ele e outros três dirigentes petistas (Júlio Quadros, Carlos Pestana e Cícero Balestro) têm encontro com o senador nesta quarta-feira (1º), às 16h. Logo depois, o grupo e o senador conversarão com Paulo Pimenta e Edegar Pretto, pré-candidatos ao Senado e ao governo do Estado.

Apesar da negativa de Valdeci e da nota a assinada pela Comissão Executiva Estadual, o PT está, sim, dividido em relação à candidatura de Paim. No final de 2024, ele informou ao partido que não seria candidato — e a fila andou. O PT vem negociando com outros partidos a formação de uma Frente Ampla, sem incluir Paim porque ele indicou que não tentaria a reeleição.-

Recentemente, começaram a surgir movimentos, puxados por líderes sindicais, defendendo a candidatura do senador. Isso atrapalha não só os planos de Pimenta, indicado pelo presidente Lula para concorrer ao Senado, como os de Pretto. Se não for candidato ao Senado, Pimenta tentará reabrir a discussão sobre o Piratini, o que poderia desembocar numa prévia.

Paim disse à coluna que, se o partido pedir, ele será candidato. A conversa de hoje será decisiva, porque os demais candidatos, incluindo os que disputarão vagas na Câmara, não podem esperar até o encontro estadual de 29 de novembro para ter uma definição.

Confira a íntegra da nota

Porto Alegre, 01 de outubro de 2025.

A Executiva Estadual do PT vem realizando diversos movimentos com vistas à tática eleitoral para o próximo ano. Ao lado da reeleição do presidente Lula, a reconquista do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que há 12 anos consecutivos vive sob o desgoverno neoliberal, e a eleição para as duas vagas ao Senado são prioridades para o nosso Partido, aprovadas pelo Diretório Estadual, assim como a eleição de bancadas fortes na Câmara e Assembleia Legislativa.

Estes movimentos incluem rodadas de conversas com os partidos do campo popular com diferentes setores sociais dispostos a construir um projeto de mudança para nosso estado. Portanto, ilações na imprensa, em especial a publicada na coluna de política do jornal Zero Hora no dia hoje não condizem com a verdade dos fatos.

O companheiro Paulo Paim, com destacada atuação no Senado Federal, tem longa trajetória na construção do nosso Partido, na luta sindical e dos diferentes movimentos. É um dos nomes, ao lado de Edegar Pretto e Paulo Pimenta, que circulam no diálogo partidário como opções para serem apresentadas aos partidos com que estamos dialogando com vistas à composição da chapa majoritária no próximo ano.

Portanto, não procede, de maneira nenhuma, o que foi veiculado pela coluna de ZH. Feliz do Partido que conta com nomes de tal envergadura. Seguiremos nesses diálogos, e faremos um grande Encontro Estadual do PT Gaúcho no dia 29 de novembro.