Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Lugar de criança é na escola
Notícia

Porto Alegre vai lançar campanha para tentar reduzir faltas dos alunos na rede municipal

Média de frequência escolar na Capital é de 55%, abaixo do mínimo exigido em lei

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS