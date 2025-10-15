Porto Alegre vai lançar campanha para tentar reduzir faltas dos alunos na rede municipal

Banner da campanha que será divulgada oficialmente nesta quinta-feira (16). Smed / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma campanha para tentar reduzir as faltas dos alunos na rede municipal será lançada pela Secretaria da Educação de Porto Alegre nesta quinta-feira (16). A iniciativa é uma tentativa do secretário Leonardo Pascoal de aumentar a média de frequência escolar na Capital, que hoje é de 55% — abaixo do mínimo exigido em lei para aprovação dos estudantes, que é 75%.

A estratégia foi intitulada "A educação realiza sonhos", e tem como objetivo conscientizar as famílias a respeito da importância da presença dos alunos em sala de aula. A campanha inclui a distribuição de materiais gráficos em escolas e espaços públicos, além de peças publicitárias em redes sociais e rádios.

Além disso, a Smed vai enviar cartas direcionadas a cada um dos pais e responsáveis dos quase 70 mil alunos da rede municipal, pedindo às famílias para que se forme uma "verdadeira parceria" para garantir a frequência diária dos estudantes.

Pascoal acredita que a conscientização, aliada às reformas e melhorias que vêm sendo realizadas nas escolas desde 2024, darão resultado para melhorar a participação dos alunos em sala de aula.

— Queremos conscientizar as famílias e os estudantes de que estar presente na escola é um direito, um dever e sobretudo uma porta aberta para o futuro. Quando um aluno falta à aula, perde conteúdo e o ritmo dos estudos, o que impacta diretamente no seu desenvolvimento. Queremos fazer um pacto de colaboração com escolas, famílias e estudantes, para fazer de Porto Alegre uma referência em educação — enfatiza o secretário.