Porto Alegre propõe novo currículo para o Ensino Fundamental

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Um novo currículo para o Ensino Fundamental da rede municipal de Porto Alegre foi elaborado pela Secretaria de Educação e pode entrar em vigor já em 2026. Com 511 páginas e construído por professores e equipes pedagógicas, o Documento Curricular do Município de Porto Alegre busca orientar de maneira clara e integrada as práticas educativas a serem adotadas nas escolas públicas da Capital.
Entre as principais novidades, está a inclusão oficial de Língua Espanhola na grade curricular (do 6º ao 9º ano), e atualização das aulas de religião e filosofia, que passam a se chamar Estudo Religioso e da Filosofia (do 1º ao 9º ano). A nova configuração promete incluir habilidades de pensamento filosófico que foram elaboradas pelos professores da rede municipal, voltadas à formação crítica e reflexiva dos estudantes.
A Smed mantém o modelo avaliação escolar utilizado atualmente, realizado em três etapas — diagnóstica, formativa e somativa — aplicadas ao longo do ano para monitorar o desenvolvimento e planejar ações educativas. O documento ainda inclui o Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA), criado para acompanhar os índices da rede municipal.
O material proposto pela Smed está alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), e inclui como eixos integradores a Computação, para fortalecer a cultura digital e a inserção ética e criativa das tecnologias no processo educativo, e a Educação para as Relações Étnico-Raciais, reforçando a valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas.
Antes de ser colocado em prática, o novo currículo entrou em consulta pública. A etapa que permite a participação de professores, diretores, estudantes e comunidade escolar começou nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 31 de outubro. No formulário disponibilizado pela prefeitura de Porto Alegre é possível apontar sugestões, observações e críticas ao modelo proposto.
Para o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, o novo currículo representa um "divisor de águas" para a rede municipal de ensino.
— Política curricular só se sustenta quando chega com clareza à sala de aula e é compreendida por quem educa e por quem aprende. Com esse documento, alcançamos um novo patamar de coerência pedagógica, transformando expectativas em orientações concretas para a prática docente e garantindo o direito de aprender com qualidade em toda a cidade — reforça Pascoal.
Componentes curriculares
Linguagens
- Língua Portuguesa
- Língua Inglesa (4º ao 9º ano)
- Língua Espanhola (6º ao 9º ano)
- Arte
- Educação Física
Matemática
Ciências da Natureza
- Ciências
Ciências Humanas
- História
- Geografia
Estudo Religioso e Filosofia