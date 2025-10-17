Porto Alegre propõe novo currículo para o Ensino Fundamental

Secretário Leonardo Pascoal com o documento de 511 páginas em mãos. Henry Rodrigues / Smed / Divulgação

Um novo currículo para o Ensino Fundamental da rede municipal de Porto Alegre foi elaborado pela Secretaria de Educação e pode entrar em vigor já em 2026. Com 511 páginas e construído por professores e equipes pedagógicas, o Documento Curricular do Município de Porto Alegre busca orientar de maneira clara e integrada as práticas educativas a serem adotadas nas escolas públicas da Capital.

Entre as principais novidades, está a inclusão oficial de Língua Espanhola na grade curricular (do 6º ao 9º ano), e atualização das aulas de religião e filosofia, que passam a se chamar Estudo Religioso e da Filosofia (do 1º ao 9º ano). A nova configuração promete incluir habilidades de pensamento filosófico que foram elaboradas pelos professores da rede municipal, voltadas à formação crítica e reflexiva dos estudantes.

A Smed mantém o modelo avaliação escolar utilizado atualmente, realizado em três etapas — diagnóstica, formativa e somativa — aplicadas ao longo do ano para monitorar o desenvolvimento e planejar ações educativas. O documento ainda inclui o Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA), criado para acompanhar os índices da rede municipal.

O material proposto pela Smed está alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), e inclui como eixos integradores a Computação, para fortalecer a cultura digital e a inserção ética e criativa das tecnologias no processo educativo, e a Educação para as Relações Étnico-Raciais, reforçando a valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas.

Antes de ser colocado em prática, o novo currículo entrou em consulta pública. A etapa que permite a participação de professores, diretores, estudantes e comunidade escolar começou nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 31 de outubro. No formulário disponibilizado pela prefeitura de Porto Alegre é possível apontar sugestões, observações e críticas ao modelo proposto.

Para o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, o novo currículo representa um "divisor de águas" para a rede municipal de ensino.

— Política curricular só se sustenta quando chega com clareza à sala de aula e é compreendida por quem educa e por quem aprende. Com esse documento, alcançamos um novo patamar de coerência pedagógica, transformando expectativas em orientações concretas para a prática docente e garantindo o direito de aprender com qualidade em toda a cidade — reforça Pascoal.

Componentes curriculares

Linguagens

Língua Portuguesa

Língua Inglesa (4º ao 9º ano)

Língua Espanhola (6º ao 9º ano)

Arte

Educação Física

Matemática

Ciências da Natureza

Ciências

Ciências Humanas

História

Geografia

Estudo Religioso e Filosofia

Confira o novo currículo