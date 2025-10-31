Polo comemora resultados do primeiro ano do plano de desenvolvimento econômico

Secretário Ernani Polo diz que RS está avançado na produção de energias renováveis e biocombustíveis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um ano depois do lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico pelo governo de Eduardo Leite, o secretário do Desenvolvimento, Ernani Polo, comemora o que considera avanços em todos os cinco eixos, chamados de “habilitadores” na linguagem da burocracia estatal: capital humano, recursos naturais, infraestrutura, inovação e ambiente de negócios.

— Com o equilíbrio fiscal, criamos as condições para atrair investimentos. Uma empresa não decide se instalar em um Estado de uma hora para outra. Ela avalia uma série de indicadores que estão contemplados no nosso plano, que é inclusivo e sustentável — diz o secretário.

Se tivesse que escolher uma área que considera ter avançado mais nestes 12 meses, Polo escolheria o da produção de energias renováveis e biocombustíveis:

— Sempre fomos referência na produção de alimentos. Agora também seremos referência na produção de combustíveis a partir de grãos.

O secretário cita o envolvimento das cooperativas na produção de biocombustíveis e diz que outras além da Cotrijal, Cotripal e Cortrisal, que se uniram para montar uma fábrica em Cruz Alta, têm projetos encaminhados para utilizar as culturas de inverno como matéria-prima: