Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Medidas de contingência 
Plano do governo do RS após tragédia em Estação tem patrulha escolar, atenção à saúde mental e até show de Natal

Documento elenca medidas de curto, médio e longo prazo com foco na proteção da comunidade escolar

Henrique Ternus

