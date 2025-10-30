Plano do governo do RS após tragédia em Estação tem patrulha escolar, atenção à saúde mental e até show de Natal

Governador Eduardo Leite (centro) foi à Estação nesta quinta-feira (30) para entregar plano de contingência ao prefeito Geverson Zimmermann (esq.). Mauricio Tonetto / Divulgação

O governo do Estado concluiu o plano de contingência para a cidade de Estação, em resposta ao ataque ocorrido há mais de três meses, em 8 de julho, na Escola Estadual Maria Nascimento Giacomazzi — onde um aluno de nove anos morreu e outros dois ficaram feridos após um ataque a facas. Nesta quinta-feira (30), o governador Eduardo Leite foi ao Norte gaúcho para entregar em mãos ao prefeito Geverson Zimmermann o documento, que agrega medidas de proteção à comunidade escolar articuladas por nove secretarias.

O plano elenca ações imediatas, que estão em curso ou já foram concluídas, como reforço do policiamento e criação de patrulha escolar, além de programas de prevenção e diálogo com jovens. Também prevê capacitação de conselheiros tutelares, formação de profissionais da educação e apoio psicossocial às famílias atingidas.

Além disso, a estratégia apresenta medidas de médio e longo prazo para fortalecer a rede de proteção, oferecer atendimento humanizado às vítimas e famílias, além de estruturar ambientes escolares mais seguros, com foco em atividades de atenção plena e construção de cultura de paz nas escolas e espaços comunitários.

As ações estão divididas por secretaria e prazo de execução, e uma tabela detalha os custos de cada uma das estratégias. Na área de segurança pública, a Brigada Militar e a Polícia Civil passaram a atuar com reforço de policiamento ostensivo, patrulha escolar e programas de prevenção voltados a jovens, como o Proerd e o “Papo de Responsa”.

Pela Secretaria da Educação, foram realizados atendimentos psicológicos emergenciais a estudantes, professores e servidores. Também foram implementadas a “Semana de Convivência Escolar”, rodas de conversa e práticas voltadas à cultura de paz, empatia e prevenção à violência.

Já a pasta da Saúde contribuiu habilitando o município para o programa AcompanhaRaps, repassando inicialmente R$ 20 mil por mês ao SUS local para manter equipe multiprofissional de saúde mental. Além disso, um novo prédio será construído para abrigar um Centro de Referência de Assistência Social. Serão R$ 500 mil destinados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

A longo prazo, o plano apresenta medidas voltadas à cultura (como a contratação de um show de Natal com concerto da Ospa, a montagem de uma sala de cinema e a criação de um museu) e ao esporte (com a reforma de um ginásio), além da capacitação de profissionais da educação para oferecer primeiros socorros em emergências.

— Nosso objetivo é garantir que cada escola seja um espaço seguro, acolhedor e de esperança — disse o governador.

O plano foi elaborado por um comitê criado algumas semanas após a tragédia para coordenar e comandar as ações de apoio à comunidade escolar. O grupo é liderado pela Secretaria da Saúde, com apoio da Segurança Pública, Educação e Casa Civil.

Veja o plano na íntegra