Pesquisas feitas um ano antes da eleição têm pouco ou nenhum valor

Nunca antes na história recente do Rio Grande do Sul houve uma eleição para governador com candidatos tão pouco expressivos como se apresenta o cenário de 2026. Não há um Jair Soares, um Pedro Simon, um Alceu Collares, um Olívio Dutra, um Germano Rigotto, um José Ivo Sartori, todos parlamentares com larga experiência.

Para sorte deles, todos os pretendentes à vaga de Eduardo Leite têm uma coisa em comum: a falta de carisma. Isso não chega a ser um problema, dado que carisma não garante um bom governo, apenas facilita a conquista dos votos.

Além da falta de carisma, os pré-candidatos ao Piratini têm mais uma coisa em comum. São todos jovens, com menos de 50 anos e escassa experiência administrativa. A exceção em matéria de gestão da máquina estadual é o vice-governador Gabriel Souza, que tem recebido missões de Eduardo Leite e nunca foi um vice decorativo. Mesmo assim, é desconhecido de boa parte dos eleitores.

Houve uma mudança geracional em todos os partidos, com a aposentadoria dos líderes históricos. Não há no horizonte qualquer sinal de que possa surgir uma opção surpreendente, nem dados que possam levar alguém a considerar que A ou B é favorito (a). As pesquisas feitas um ano antes da eleição têm pouca ou nenhuma relevância, se considerar o histórico das eleições para governador do Estado.

Nenhum dos últimos governadores (exceto Eduardo Leite na reeleição) figurava em primeiro lugar nas pesquisas do fim de setembro ou início de outubro do ano anterior ao pleito. Se as pesquisas de um ano antes da eleição tivessem acertado o vencedor, Germano Rigotto, Yeda Crusius, Tarso Genro e José Ivo Sartori não teriam sido eleitos — alguns não teriam sido nem candidatos.

O caso de Rigotto em 2002 é um dos mais notáveis. Ele não era candidato a governador. Não esteve nem no ato de lançamento da pré-candidatura, na sede do MDB. Começou a campanha, em julho, com 2%. Ninguém acreditava que tivesse alguma chance, mas com o início da propaganda eleitoral ele conseguiu quebrar a polarização entre Antônio Britto e Tarso Genro, classificou-se para o segundo turno e ganhou a eleição.

Até hoje, Rigotto diz que ganhou uma eleição impossível e perdeu uma reeleição dada como certa. Quatro anos depois, era o favorito em todas as pesquisas até a véspera da eleição e acabou ficando fora do segundo turno. Yeda Crusius cresceu na reta final, disputou o segundo turno com Olívio Dutra e se sagrou a primeira mulher eleita governadora.

Com um governo marcado por polêmicas, Yeda sabia que seria muito difícil se reeleger, mas as pesquisas de um ano antes não indicavam o que acabou acontecendo — a vitória de Tarso Genro no primeiro turno. No início da campanha, tudo indicava que Tarso e José Fogaça disputariam o segundo turno.

Em outubro de 2013 as pesquisas indicavam segundo turno entre Tarso e a então senadora Ana Amélia Lemos. José Ivo Sartori não era levado a sério como candidato. Na pesquisa do Ibope tinha 4%, ante 27% de Tarso e 26% de Ana Amélia. Na campanha, largou atrás dos adversários, mas cresceu com a propaganda eleitoral e venceu a eleição de 2014, disputando o segundo turno com Tarso.