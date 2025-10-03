Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Análise

Pesquisas feitas um ano antes da eleição têm pouco ou nenhum valor

Histórico do Rio Grande do Sul mostram que em outubro do ano anterior ao pleito, maioria dos governadores eleitos não estava na liderança

