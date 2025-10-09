Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Análise

Pesquisa Quaest escancara a falta de nomes fortes na direita para encarar a era pós-Bolsonaro

Presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turnos, com ampliação da vantagem sobre os adversários

