PEC que cria marco legal do Turismo no RS será apresentada nesta segunda na Assembleia

Pasin (C) discutiu detalhes da proposta com secretários estaduais. Gustavo Mansur / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Será apresentada nesta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria o Marco Legal do Turismo Gaúcho. A iniciativa é do deputado Guilherme Pasin (PP) e já foi apresentada ao governo, que abriu expediente para analisar o conteúdo.

O texto dá status constitucional ao Fundo de Desenvolvimento do Turismo, inclui o setor como pilar permanente de desenvolvimento e prevê a criação de distritos turísticos, nos quais Estado, municípios e iniciativa privada poderão atuar de forma conjunta.

Pasin abraçou a causa do setor, representada pelo movimento RSNASCE, e agora buscará assinaturas em todas as bancadas da Casa para fazer a PEC avançar:

— É uma proposta que une todas as regiões e setores, do enoturismo à agricultura familiar, da cultura ao esporte — afirma o deputado.

Atualmente, as atividades turísticas representam cerca de 10% do PIB brasileiro, enquanto no Rio Grande do Sul o segmento corresponde a apenas 4,5% da riqueza produzida.

O setor ganhará ainda mais relevância com a reforma tributária, visto que o novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá ICMS e ISS, será cobrado no local onde o serviço é consumido.

Preparando as togas

O projeto que cria 30 cargos de desembargador no Tribunal de Justiça passou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Na mesma sessão, foi aprovada a revisão do plano de carreira dos servidores.

A direção do TJ está em contato assíduo com deputados de diferentes bancadas para levar os projetos ao plenário em breve.

Em nome da paridade

O Ministério Público enviou à Assembleia um projeto para aumentar a gratificação dos diretores de promotoria. Hoje, o adicional é de 2%, 3% ou a 4%, a depender do tamanho da promotoria. O plano é ampliar para 5%, 7,5% ou 10%.

De acordo com o MP, o objetivo é instituir paridade aos percentuais auferidos por juízes diretores de Foro.

Juliano com Juliana