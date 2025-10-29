PEC que cria marco legal do turismo no RS já tem apoio de 35 deputados

Ao ser empossado como presidente de frente parlamentar em defesa do turismo, Guilherme Pasin apresentou projeto do marco legal para o setor. Marcelo Oliveira / ALRS / Divulgação

Não demorou para que o deputado Guilherme Pasin (PP) conseguisse o apoio necessário para encaminhar sua proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria o marco legal do turismo no RS. Pouco mais de uma semana depois que Pasin apresentou o projeto na Assembleia, a medida já reúne a assinatura de 35 deputados, quase o dobro do mínimo necessário para que uma PEC comece a tramitar (19 assinaturas).

A proposta, chamada de "EstruTUR-RS", inclui o turismo como uma política permanente de Estado. O marco legal garante previsibilidade orçamentária e segurança jurídica para investimentos, já que obriga o governo a destinar recursos fixos do orçamento ao setor — assim como ocorre com saúde ou educação, por exemplo.

O texto ainda prevê a inclusão do Fundo de Desenvolvimento do Turismo (Fundetur) na Constituição, agregando recursos destinados a promover, estruturar e inovar destinos no Estado. Outra novidade é a criação de distritos e estâncias turísticas.

De acordo com o deputado Pasin, o objetivo da PEC é aproveitar o novo cenário fiscal para ampliar a arrecadação a partir do turismo. A ideia da proposta é aproveitar o espírito produtor do Rio Grande do Sul para converter o fluxo de visitantes em uma nova fonte de receita, aproveitando ainda que a cobrança do IBS (novo imposto criado pela reforma tributária) passa a ser feita no local do consumo.

— Este é um projeto grande demais para ser pauta de um deputado ou de uma bancada. Precisa ser um manifesto do parlamento gaúcho pelo desenvolvimento do nosso Estado. Esta é uma pauta do Rio Grande do Sul. Esperamos ver todos os matizes ideológicos representados neste projeto — afirma Pasin, que pretende chegar a pelo menos 40 assinaturas na PEC antes de protocolar o projeto.

Depois de enviada à Assembleia, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser encaminhada à Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. No plenário, deverá ser votada em dois turnos, precisando de pelo menos 33 votos em cada uma das sessões para ser aprovada.