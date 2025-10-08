PDT mantém diálogo com partidos que estarão em lados opostos e reafirma candidatura de Juliana Brizola ao governo do RS

Deputado Gerson Burmann é líder da bancada do PDT na Assembleia. Celso Bender / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após a reunião entre as bancadas de MDB e PDT na terça-feira (7) — da qual emedebistas saíram convencidos de que as conversas de Juliana Brizola com o PT não levarão a uma aliança —, deputados do PDT reafirmam a intenção de manter o diálogo aberto com todas as frentes democráticas. O líder do partido na Assembleia, deputado Gerson Burmann, enviou nota à coluna garantindo que a legenda não mudou de direção e segue firme em torno de Juliana.

Burmann diz compreender que é difícil unir PT e MDB numa mesma chapa no Rio Grande do Sul, mas enfatiza que o PDT trabalha para deixar as portas abertas. O partido tem como trunfo as pesquisas recentes, em que Juliana aparece entre os primeiros, tecnicamente empatada com Luciano ZUcco (PL) e Edegar Pretto (PT) e bem à frente do vice-governador Gabriel Souza.

— Não temos veto a partido algum. Temos um nome no PDT que desponta nas pesquisas e nós acreditamos que temos uma candidatura extremamente viável, e estamos buscando aliados que possam construir junto conosco um plano de governo. Temos um nome que queremos sustentar — afirma Burmann.

A intenção do PDT, segundo o deputado, é apresentar a candidatura de Juliana aos partidos e agregar em uma aliança aqueles que se interessarem pela proposta. Nos bastidores, há o entendimento de que alguns parlamentares do PDT, a maioria com base no Interior, não querem se vincular ao PT na eleição estadual, apesar da pressão do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, para uma união.

— Se não sentarmos e conversarmos com os partidos, não conseguiremos construir o que imaginamos que é possível. A eleição está sendo muito antecipada, mas as definições vão ser mesmo em março, abril. É importante ir mantendo esse contato para ninguém dizer depois que não procuramos antes. Estamos à disposição para fazer uma composição, com os índices que temos, acreditamos que seja possível — conclui o deputado.

Leia a nota do PDT

NOTA À IMPRENSA

Bancada do PDT do Rio Grande do Sul

A Bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vem a público esclarecer a matéria veiculada na edição desta quarta-feira (8), no jornal Zero Hora, sobre o almoço realizado na bancada do MDB na última terça-feira (07/10).

O PDT segue coeso em torno do nome de Juliana Brizola, cuja pré-candidatura ao Governo do Estado vem mobilizando o partido, unificando lideranças e reacendendo a esperança do trabalhismo em todas as regiões do Rio Grande.

Reafirmamos, ainda, que estamos em diálogo maduro, respeitoso e propositivo com todos os partidos, como: PT, Podemos, MDB, PSD, PCdoB, Avante, Solidariedade, entre outros.

Seguiremos dialogando com todas as forças políticas comprometidas com a reconstrução do Rio Grande, na busca por um projeto de desenvolvimento com justiça social, educação de qualidade, soberania e respeito ao povo gaúcho.

A candidatura de Juliana Brizola tem sido construída com escuta, unidade e presença. Já percorremos dezenas de municípios e dialogamos com milhares de trabalhistas, que estão unidos, mobilizados e empolgados em torno de uma agenda que coloca as pessoas no centro da política - exatamente como nos ensinou Leonel Brizola.

Seguiremos trabalhando na construção de um projeto que deixe vaidades de lado e recoloque a política no seu devido lugar: à serviço da população.

Gerson Burmann

Líder da Bancada Estadual do PDT/RS