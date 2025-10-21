Paim terá agenda de candidato no Rio Grande do Sul

Paulo Paim diz que está à disposição para o que o partido precisar. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em meio à incerteza que ronda a formação da chapa majoritária da pretendida “frente de esquerda” no Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim (PT) desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira (23) para uma jornada que pode ser definida como teste de popularidade para quem anunciou a aposentadoria, mas deu meia volta e está se cacifando para concorrer ao quarto mandato de senador.

O roteiro do senador é de candidato, começando por conversas com líderes políticos sobre as eleições. Na sexta-feira (24) à tarde ele estará em Sapiranga, no Vale do Sapateiro, discutindo a crise provocada pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a escala 6x1.

No sábado pela manhã, irá a Triunfo, para reunião com o prefeito e autoridades sobre a abertura de um Instituto Federal no município. De Triunfo, seguirá para Charqueadas, onde terá audiência pública regional com a presença de prefeitos. Em pauta, temas como a duplicação da BR-290 e a redução da jornada de trabalho (fim da escala 6x1).

Paim passará toda a próxima semana no Estado, em audiências com sindicalistas e líderes políticos. O gran finale da agenda será a sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, no sábado (1º), às 14h. O senador vai lançar o livro No coração dos direitos humanos, com distribuição gratuita, o que, tradicionalmente, é sinônimo de longa fila.