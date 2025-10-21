Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Qual é jogo?
Notícia

Paim terá agenda de candidato no Rio Grande do Sul

Senador desembarca em Porto Alegre na quinta-feira (23) e fica até 2 de novembro

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS