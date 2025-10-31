Paim prevê que candidaturas do PT serão definidas na segunda quinzena de novembro

Senador cogita disputar quarto mandato seguido como senador. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em Porto Alegre para autografar No coração dos direitos humanos, neste sábado, às 14h, na Feira do Livro, o senador Paulo Paim previu que as candidaturas no PT e aliados de esquerda serão definidas na segunda quinzena de novembro.

— Até o dia do encontro estadual, em 29 de novembro, teremos chegado a um acordo que seja bom para todos — disse.

O que seria um acordo “bom para todos”? Paim repete que quer fazer parte da solução e não do problema. Que estava decidido a se aposentar para cuidar da saúde (ele tem problemas de coluna e nos dois quadris), mas recebeu apelos para, pelo menos, discutir a possibilidade de concorrer a mais um mandato de senador.

Paim retorna a Brasília domingo (2) e no início da semana se reúne com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. O senador disse à coluna que sequer foi sondado para ser ministro da Igualdade Racial, como se especula nos bastidores do PT. E que, até onde ele sabe, a vaga de Anielle Franco irá para uma “companheira da Bahia”.