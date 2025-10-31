Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Questão de dias 
Notícia

Paim prevê que candidaturas do PT serão definidas na segunda quinzena de novembro

Senador diz que até o encontro estadual, no final do mês, tudo estará resolvido e sem traumas

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS