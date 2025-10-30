Paim poderá ser convidado a assumir Ministério da Igualdade Racial

Paim é senador há três mandatos, desde 2003. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Por enquanto, não houve convite oficial nem confirmação de que isso venha ocorrer nos próximos dias, mas nos bastidores do PT circula a informação de que o senador Paulo Paim poderá ser convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Igualdade Racial.

A ministra Anielle Franco já avisou que deixará o cargo para concorrer na eleição de 2026, o que abriria caminho para Paim encerrar a carreira política como ministro, cargo que nunca ocupou em sua longa vida pública.

O eventual convite resolveria o impasse em relação à formação da chapa de esquerda no Rio Grande do Sul, que hoje tem mais nomes do que vagas disponíveis. Paim havia informado ao PT que não seria candidato ao quarto mandato de senador, mas nos últimos meses vem recebendo apelos para concorrer e diz que está à disposição do PT.

Para essa mesma vaga ao Senado, há outros dois nomes no páreo — o deputado federal Paulo Pimenta, do PT, e a ex-deputada Manuela D’Ávila, que deve se filiar ao PSOL ou ao PSB. Edegar Pretto é o pré-candidato a governador, restando em aberto a vaga de vice, que não combina com o perfil de nenhum dos cotados para o Senado.