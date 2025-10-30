Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Saída honrosa
Paim poderá ser convidado a assumir Ministério da Igualdade Racial

Ministra Anielle Franco deixará o cargo para ser candidata na eleição do ano que vem

