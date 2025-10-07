Pai e filho, futuros governadores e até um italiano: as curiosidades da nova galeria de ex-secretários de Obras do Estado

Galeria exibe fotos e descrição dos ex-secretários em uma linha do tempo. Site da Secretaria de Obras do RS / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Já está no ar a nova galeria online de ex-secretários de Obras do Rio Grande do Sul, repaginada para celebrar os 135 anos da pasta, completados em 2025. O grande destaque fica para as curiosidades apresentadas pela biografia de cada um dos personagens que um dia foram titulares da secretaria centenária (confira abaixo).

Os textos, que não ultrapassam três parágrafos, resgatam o período em que os ex-secretários comandaram a pasta e destacam as principais realizações.

— Desde o início desta gestão, temos falado muito em projetar uma SOP para o futuro, repensando e remodelando suas atividades. Especialmente diante de uma data como os 135 anos, é impossível não valorizar o que foi feito antes, aquelas pessoas que permitiram que a secretaria chegasse até aqui com a importância que tem. Os meus antecessores estabeleceram as bases para criar a SOP dos dias que virão — diz a atual secretária, Izabel Matte, que será a primeira mulher a aparecer na galeria.

Entre os 58 nomes que fizeram a história da Secretaria de Obras estão personalidades que posteriormente viriam a ser governadores do Estado ou ministros do governo federal. Quatro deles estão eternizados em nomes de cidades gaúchas, além de um italiano que já comandou a pasta e até um pai que anos mais tarde viu seu filho assumir o posto.

A galeria já pode ser acessada e está disponível no site da Secretaria de Obras.

As curiosidades da Secretaria

Tornaram-se governadores

Walter Só Jobim

Leonel de Moura Brizola

Euclides Triches

Sinval Guazzelly

Tornaram-se ministros do Brasil

Antão Gonçalves de Faria (ministro da Agricultura entre 1891 e 1892)

José Barbosa Gonçalves (ministro da Viação e Obras Públicas entre 1912 e 1914)

Clovis Pestana (ministro dos Transportes entre 1946 e 1950)

Sinval Guazzelli (ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária entre 1994 e 1995)

Jorge Alberto Mendes Ribeiro Filho (ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2011 e 2013)

Dão nome a municípios

João José Pereira Parobé

Cândido Godói

Protásio Alves

Augusto Pestana

Secretário mais longevo

João José Pereira Parobé (cerca de 18 anos): 1890 a 6 de março de 1906 e 25 de janeiro de 1913 a 9 de dezembro de 1915

Secretário por menos tempo

Orlando da Cunha Carlos (12 dias): 8 a 20 de novembro de 1945

Pai e filho secretários

Augusto Pestana e Clóvis Pestana

Servidores da pasta que se tornaram secretários

Eurico Trindade de Andrade Neves

Nilton de Castro Reis

Secretário estrangeiro