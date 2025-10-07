Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Gaúchos na história
Notícia

Pai e filho, futuros governadores e até um italiano: as curiosidades da nova galeria de ex-secretários de Obras do Estado

Site foi reformulado em celebração aos 135 anos da pasta

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS