Pacotão do Judiciário, com impacto de até R$ 172 milhões anuais, passa sem barreiras na Assembleia

Galerias da Assembleia ficaram lotadas com servidores favoráveis à proposta de revisão das carreiras. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

Em linguagem popular, pode-se dizer que o Judiciário fez “barba, cabelo e bigode” nesta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa. A facilidade com que os deputados aprovaram um pacotão com impacto de até R$ 172 milhões anuais pode ser explicada pela capacidade de articulação da atual direção do Tribunal de Justiça. Nem a polêmica contratação de assessores de confiança, sem concurso público, encontrou resistência na Assembleia.

O placar de cada projeto atesta que a costura foi feita ponto por ponto com os deputados e teve aval do Palácio Piratini. O único deputado a votar contra os três projetos foi Felipe Camozzato, do Novo.

A criação de 30 cargos de desembargador e de 90 cargos de assessor para esses magistrados teve 42 votos favoráveis e cinco contrários — Tiago Simon (MDB), Matheus Gomes e Luciana Genro (PSOL) e Capitão Martim (Republicanos) acompanharam Camozzato. O projeto que autoriza a duplicação do número de cargos de confiança (CCs) por gabinete foi aprovado por 46 a 1.