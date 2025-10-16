Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Definido
Notícia

Onde será e quem pagará por novo acesso que vai facilitar a chegada de torcedores à Arena do Grêmio

Reunião decidiu que prefeitura de Porto Alegre ficará responsável pela obra, que será custeada com emendas parlamentares de Gaúcho da Geral e Any Ortiz

Henrique Ternus

