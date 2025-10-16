Onde será e quem pagará por novo acesso que vai facilitar a chegada de torcedores à Arena do Grêmio

Entorno da Arena sofre com congestionamentos em dias de jogos ou shows. Renan Mattos / Agencia RBS

Está cada vez mais perto de sair do papel a construção de uma nova alça de acesso entre a Arena do Grêmio e a freeway. O projeto que promete aliviar os congestionamentos na saída do estádio em dias de jogos ou shows já tem traçado, recursos e responsável pela obra definidos.

A nova alça de acesso será uma extensão da Avenida Gilberto Lehnen, que dá acesso ao condomínio ao lado da Arena. O trecho será construído por trás do estacionamento E2 até a freeway, por onde sairão os veículos estacionados. O projeto será elaborado pelo Grêmio e doado para a prefeitura, que ficará responsável pela execução.

O secretário de Obras de Porto Alegre, André Flores, planeja iniciar as obras até o ano que vem. A conclusão deve ficar para 2027.

— Tendo o projeto e os valores, a expectativa é concluir a obra em até um ano. Licitação não é simples, temos uma série de aprovações, junto ao Dnit também, que já concorda que se faça a obra. Este projeto é uma prioridade da mobilidade da cidade — explica André.

O custo será de aproximadamente R$ 4 milhões. Boa parte será pago por meio de emendas parlamentares. O secretário de Esportes, Gaúcho da Geral (mesmo licenciado do mandato, o deputado indica as emendas), e a deputada Any Ortiz (Cidadania) anunciaram o repasse de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (16), em reunião com o prefeito Sebastião Melo.

Também haverá uma contrapartida da prefeitura, que deve girar entre 5% e 10% do valor total da obra. O valor exato ainda não está definido pois é necessário aguardar a atualização da proposta. Os R$ 4 milhões são considerados suficientes para viabilizar a obra.

Além de auxiliar no escoamento em eventos no estádio do Grêmio, a intenção é criar um novo acesso estratégico para o bairro Humaitá — um dos mais atingidos na Capital pela enchente de 2024, em que famílias ficaram abrigadas na esplanada da Arena e tiveram de ser resgatadas de barco.

Definir a fonte do dinheiro era uma das pontas soltas após o sinal verde da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a construção. A ANTT já havia se manifestado com o entendimento de que a nova alça não deveria ser custeada com dinheiro do pedágio, administrado pela concessionária da rodovia, a CCR ViaSul.

Em março, a sugestão do governo do Estado era de que a administradora do estádio, a empresa Arena Porto-Alegrense, deveria arcar com os custos. De lá para cá, o empresário Marcelo Marques comprou o estádio e doou ao Grêmio. Uma cerimônia para oficializar a transferência da gestão da Arena ao clube foi realizada na tarde desta quinta.