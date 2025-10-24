No improviso, Lula tropeça no vocabulário e precisa remendar discurso

Acostumado a falar de improviso desde os tempos em que era líder sindical, o presidente Lula volta e meia escorrega nas palavras e comete gafes que depois precisa consertar. Foi o que aconteceu em Jacarta, na Indonésia, nesta sexta-feira (24), quando tropeçou no vocabulário ao comentar as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o combate ao tráfico de drogas na Colômbia e na Venezuela.
— Quando a gente fala em combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também — disse Lula.
A frase foi um prato cheio para os adversários o acusarem de estar passando pano para os traficantes. É provável que Lula estivesse tentando dizer uma obviedade, mas a falta de vocabulário misturada ao desejo de cutucar Trump o levou a produzir uma besteira.
Se Lula tivesse dito que o mais lógico seria Trump reforçar a segurança nos portos e aeroportos dos Estados Unidos, para evitar a entrada de drogas no seu país, em vez de ficar bombardeando barcos no Caribe ou no Pacífico, estaria dizendo o que muitos especialistas pensam. Se tivesse afirmado que só existe traficante porque existe usuário de drogas, estaria dizendo o que muita gente que não consome drogas pensa. Ele até disse, mas depois do estrago feito.
— Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra e tem gente que compra porque tem gente que vende — acrescentou.
Traficantes não são vítimas. São bandidos que ganham dinheiro às custas do vício e das fraquezas humanas. Quem entra para esse ramo sabe que está cometendo um crime e não merece compaixão.
Lula poderia ter dito, ainda, que o combate ao tráfico de drogas não pode ser usado como pretexto para derrubar um governo hostil aos Estados Unidos, caso da Venezuela, ou se vingar de outro que critica Trump, caso do presidente da Colômbia, Gustavo Petro.