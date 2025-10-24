Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pegou mal
Opinião

No improviso, Lula tropeça no vocabulário e precisa remendar discurso

Presidente afirmou que “traficantes são vítimas dos usuários de drogas” e depois usou as redes para dizer que frase foi mal-empregada

Rosane de Oliveira

