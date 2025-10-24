No improviso, Lula tropeça no vocabulário e precisa remendar discurso

Fala de Lula sobre usuários de drogas na Indonésia causou polêmica e críticas da oposição. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Acostumado a falar de improviso desde os tempos em que era líder sindical, o presidente Lula volta e meia escorrega nas palavras e comete gafes que depois precisa consertar. Foi o que aconteceu em Jacarta, na Indonésia, nesta sexta-feira (24), quando tropeçou no vocabulário ao comentar as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o combate ao tráfico de drogas na Colômbia e na Venezuela.

— Quando a gente fala em combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também — disse Lula.

A frase foi um prato cheio para os adversários o acusarem de estar passando pano para os traficantes. É provável que Lula estivesse tentando dizer uma obviedade, mas a falta de vocabulário misturada ao desejo de cutucar Trump o levou a produzir uma besteira.

Se Lula tivesse dito que o mais lógico seria Trump reforçar a segurança nos portos e aeroportos dos Estados Unidos, para evitar a entrada de drogas no seu país, em vez de ficar bombardeando barcos no Caribe ou no Pacífico, estaria dizendo o que muitos especialistas pensam. Se tivesse afirmado que só existe traficante porque existe usuário de drogas, estaria dizendo o que muita gente que não consome drogas pensa. Ele até disse, mas depois do estrago feito.

— Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra e tem gente que compra porque tem gente que vende — acrescentou.

Traficantes não são vítimas. São bandidos que ganham dinheiro às custas do vício e das fraquezas humanas. Quem entra para esse ramo sabe que está cometendo um crime e não merece compaixão.