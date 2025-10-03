No Caldeira, especialistas recomendam mais horas em sala de aula

Cláudia Costin e Priscila Cruz estiveram lado a lado nesta sexta-feira (3), no Instituto Caldeira. Neto Ferraz / Divulgação

Duas das vozes mais respeitadas na área da educação no Brasil, Cláudia Costin e Priscila Cruz estiveram lado a lado nesta sexta-feira (3), no Instituto Caldeira. A ideia era que falassem sobre o uso da inteligência artificial na educação, mas as duas foram além e deram receitas precisas para melhorar a qualidade da educação no Brasil, começando pelo aumento do número de horas em sala de aula, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Fundadoras do Todos pela Educação, Cláudia e Priscila concordam que não é possível melhorar a qualidade da educação com apenas quatro horas diárias de aula. O ideal seriam sete horas de atividades, mesclando conteúdos como português, matemática e ciências com atividades artísticas, prática de esportes e conteúdos capazes de tornar a escola um espaço desejado pelos alunos.

É isso que vêm fazendo Estados que conseguiram melhorar a qualidade de suas escolas, como Piauí, Ceará e Pernambuco — para citar três exemplos usados para provar que a pobreza não pode ser usada como pretexto para os baixos índices de aprendizagem.

Como presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila viaja pelo Brasil conhecendo experiências bem-sucedidas e atesta que PIB elevado não é, necessariamente, sinônimo de escolas públicas de qualidade — se assim fosse, São Paulo teria os melhores índices do país, e não tem.

Priscila defendeu o ensino técnico qualificado e sintonizado com as necessidades do século 21 e elogiou o projeto Geração Caldeira, que prepara jovens de escolas públicas para o mundo do trabalho e os conecta com empresas de tecnologia.

Cláudia Costin sustentou que os professores precisam ser valorizados profissionalmente e que é inaceitável tratá-los como “coitados” que se sacrificam pelos alunos. Lembrou que o foco das políticas públicas tem de ser o aluno.

Em relação ao uso da inteligência artificial, as duas especialistas concordaram que ela pode e deve ser usada para melhorar as aulas, mas jamais substituirá o professor.

Campeã de simpatia