Nasce uma nova escola técnica em Porto Alegre focada em audiovisual e economia criativa

Escola em bairro nobre da Capital será reaberta. Anderson Fetter / Agencia RBS

Lembra daquela escola pública que esteve ameaçada de demolição, porque Leonel Brizola teve a ideia de construí-la num bairro de classe A, o Mont’Serrat? Sim, a Escola Estadual Professora Maria Thereza. Ela fechou como escola de Ensino Fundamental, mas renascerá nos próximos dias como Criatec - Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa. O pontapé inicial será dado na próxima quarta-feira (5), às 10h, pela secretária da Educação, Raquel Teixeira, e pelo secretário da Cultura, Eduardo Loureiro.

No evento, os dois vão apresentar o projeto da escola e seu alinhamento com o desenvolvimento da indústria criativa no Rio Grande do Sul, além de divulgar as primeiras ações do Plano de Ocupação. A criação da escola é uma iniciativa estratégica do governo Eduardo Leite, voltada à formação técnica e profissional nos campos do audiovisual e da economia criativa.

O projeto surge a partir de análises que identificaram uma carência significativa de qualificação voltada às demandas do setor, especialmente em Porto Alegre, onde a economia criativa vem ganhando cada vez mais relevância econômica e social. A escola busca responder a essa lacuna com uma proposta inovadora, conectada às transformações do mercado e às novas formas de produção cultural.

O prédio histórico da antiga Escola Estadual Professora Maria Thereza será reestruturado para abrigar uma infraestrutura moderna, que abra caminho para o futuro e a inovação. A concepção da escola resulta de um amplo diálogo entre a as duas secretarias e diversas instituições parceiras, que contribuíram na definição das diretrizes pedagógicas e curriculares em articulação com o setor produtivo, como o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a Unesco, a Unisinos, a Fundação Itaú Educação e Trabalho, a Fundacine, além das consultorias de Marta Porto e Aletéia Selonk.