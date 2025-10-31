Não culpem as mães dos mortos na guerra do Rio

Nada pode ser pior para uma mãe do que levantar um lençol e reconhecer o rosto de um filho entre os mortos de uma chacina ou de um acidente. Tomaz Silva / Agência Brasil / Divulgação

Das aberrações que as redes sociais nos proporcionam em momentos dramáticos como o que viveu o Rio de Janeiro na última terça-feira, nenhuma pode ser mais repulsiva do que culpar as mães pela morte dos filhos que se tornaram traficantes ou aviõezinhos do tráfico. É fácil para quem se senta diante de uma câmera com o microfone ligado, no conforto de um estúdio profissional ou amador, fazer vídeos dizendo que as mães são culpadas porque não educaram seus filhos. É fácil escrever no teclado de um smartphone que essas mulheres que pariram ainda adolescentes numa favela qualquer do Rio são responsáveis pelo destino trágico dos seus rebentos.

Nada pode ser pior para uma mãe do que levantar um lençol e reconhecer o rosto de um filho entre os mortos de uma chacina ou de um acidente. Os jornalistas que cobriram a operação policial mais letal da história do Rio se emocionaram ao ver mulheres levantando o lençol na praça pública ou escutaram seu clamor. O repórter Jocimar Farina, enviado de Zero Hora e Rádio Gaúcha ao Rio de Janeiro, ouviu de uma mulher que o filho morreu duas vezes — a primeira quando virou soldado do Comando Vermelho, a segunda quando levou um tiro no peito.

Com pequenas variações, foi o que viram e ouviram outros repórteres de diferentes veículos. Dois jornalistas da revista Piauí acompanharam a saga da baiana Elieci Santana Santos, 58 anos, em busca do filho Fábio — primeiro no Hospital Getúlio Vargas, para onde foram levados os feridos, e depois em meio aos corpos enfileirados na Praça São Lucas. O filho de Elieci, que saiu da Bahia em busca de uma vida melhor no Rio, é um dos 121 mortos.

Mães não criam filhos para serem bandidos. Mães de favela também querem que os filhos estudem, que tenham uma profissão e que possam viver no asfalto, como se costuma dizer nos morros. Há as que conseguem, porque têm maior poder de convencimento ou porque é da natureza deles preferir uma vida pobre mas honesta a um destino que só pode levar à morte ou à cadeia.

Se os filhos são desencaminhados pelo tráfico, porque se deslumbram com os bens que os criminosos ostentam, a culpa não é delas. Na disputa com os traficantes, as mães, em geral, são perdedoras — especialmente quando vivem em áreas onde o Estado é ausente e os criminosos têm poder de vida ou morte sobre os moradores.

Ninguém moraria no Complexo da Penha ou do Alemão se pudesse viver no Leblon e colocar os filhos no Colégio Santo Agostinho, para vê-los formados na universidade, fazendo doutorado no Exterior. Os morros do Rio não são ocupados apenas por bandidos — e isso precisa ser dito e repetido, por mais óbvio que seja.

Nessas áreas há trabalhadores honestos, que gostariam de morar em Copacabana, Laranjeiras ou Botafogo, mas são empurrados para as favelas porque é o que cabe no orçamento para moradia. Essas mães que cozinham, lavam chão, passam roupa ou cuidam de crianças para as famílias da Zona Sul muitas vezes não têm com quem deixar os filhos no turno inverso da escola e é assim que meninos e meninas se tornam presas fáceis do tráfico.

Não culpem essas mães que morrem um pouco a cada dia. Que têm medo dos traficantes e da polícia, porque, no embate entre a lei e o crime, um filho pode ser vítima da bala perdida, como foram tantas crianças nos últimos anos nessa guerra sem fim.