Não caia no conto do vigário com pesquisa falsa atribuída ao IPO

Se você receber uma pesquisa supostamente feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), com cenários para o governo do Estado e do Senado no RS, não caia no conto do vigário. É fake news total.
O IPO divulgou até uma nota em seus perfis nas redes sociais esclarecendo que não faz esse tipo de pesquisa. Quem inventou fez uma vigarice, apenas isso.
Confira a nota
Nós, do IPO – Instituto Pesquisas de Opinião, alertamos para a circulação de informações falsas que utilizam indevidamente o nosso nome em supostos resultados de pesquisa eleitoral.
Essas publicações, que vêm sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp e redes sociais, não têm qualquer relação conosco. São Fake News, criadas com o propósito de enganar a população e manipular a opinião pública.
Somos uma boutique de pesquisa reconhecida nacionalmente, especializada em diagnósticos estratégicos, estudos de comportamento e inteligência aplicada. Atuamos com rigor técnico, ética e independência.
Não divulgamos pesquisas eleitorais.
📢 Se você receber ou identificar o uso indevido do nosso nome, denuncie.
📩 Canais oficiais de contato:
WhatsApp: (51) 99383-0016
Telefone: (51) 3286-6156
E-mail: ipo@ipo.inf.br