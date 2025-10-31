Não caia no conto do vigário com pesquisa falsa atribuída ao IPO

Instituto Pesquisas de Opinião esclarece fake news circulando nas redes. IPO / Divulgação

Se você receber uma pesquisa supostamente feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), com cenários para o governo do Estado e do Senado no RS, não caia no conto do vigário. É fake news total.

O IPO divulgou até uma nota em seus perfis nas redes sociais esclarecendo que não faz esse tipo de pesquisa. Quem inventou fez uma vigarice, apenas isso.

Confira a nota

Nós, do IPO – Instituto Pesquisas de Opinião, alertamos para a circulação de informações falsas que utilizam indevidamente o nosso nome em supostos resultados de pesquisa eleitoral.

Essas publicações, que vêm sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp e redes sociais, não têm qualquer relação conosco. São Fake News, criadas com o propósito de enganar a população e manipular a opinião pública.

Somos uma boutique de pesquisa reconhecida nacionalmente, especializada em diagnósticos estratégicos, estudos de comportamento e inteligência aplicada. Atuamos com rigor técnico, ética e independência.

Não divulgamos pesquisas eleitorais.

📢 Se você receber ou identificar o uso indevido do nosso nome, denuncie.

📩 Canais oficiais de contato:

WhatsApp: (51) 99383-0016

Telefone: (51) 3286-6156