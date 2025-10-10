Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dó, ré, mi, fá
Notícia

Músicos da Ospa cobram plano de carreira prometido pelo governador

Com a proximidade do fim do ano, temor é que o projeto não seja encaminhado a tempo para votação neste ano

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS