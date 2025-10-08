Municípios terão linha de crédito especial de até R$ 10 milhões

Serão autorizados R$ 100 milhões em 2025, e mais R$ 200 milhões no ano que vem. Jeff Botega / Agencia RBS

Uma mão na roda para as prefeituras gaúchas. Assim pode ser definido o programa Avançar Mais Cidades – Linha de Crédito, que o governo do Estado lança nesta quinta-feira (9), às 15h, no Palácio Piratini.

O Executivo do RS vai usar recursos da Caixa de Administração da Dívida Pública (Cadip) para emprestar aos municípios, via bancos públicos, com juros menores do que os de mercado, três anos de carência e 15 anos para pagamento.

A secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, que trabalhou com a Secretaria da Fazenda na estruturação do projeto, acredita que essa linha de crédito será essencial para os pequenos municípios, que têm maior dificuldade para tomar financiamentos.

A exigência é que os projetos estejam sintonizados com o Plano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Rio Grande do Sul, o que não é difícil porque praticamente tudo o que as prefeituras precisam se encaixa em um dos eixos autorizados.