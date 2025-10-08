Ministério da Agricultura inclui mais 56 municípios do RS na lista de renegociação das dívidas de produtores

Agricultores de mais 56 municípios do Rio Grande do Sul afetados por enchente e estiagem terão a possibilidade de renegociar suas dívidas com bancos. A informação foi dada pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) depois de uma longa reunião no Ministério da Agricultura, para rediscutir os critérios de enquadramento na renegociação. Na quinta-feira (9) o Conselho Monetário Nacional deverá homologar a mudança.
Pelo critério anterior, só podiam renegociar as dívidas os municípios que tivessem no mínimo três decretos de emergência ou calamidade nos últimos anos e perdas superiores a 20% nas duas principais culturas.
Com a mudança, bastam dois decretos de calamidade ou emergência.
— Acredito que conseguimos resolver 90% dos problemas que tínhamos pendentes — declarou Pimenta.
Confira a lista dos municípios em que os produtores poderão fazer a renegociação:
Alpestre
Alto Feliz
Antônio Prado
Bagé
Barra do Rio Azul
Boa Vista do Sul
Cachoeirinha
Campestre da Serra
Candelária
Canoas
Capitão
Carlos Barbosa
Caxias do Sul
Coqueiros do Sul
Dilmermando de Aguiar
Dom Pedro de Alcântara
Eldorado do Sul
Fazenda Vilanova
Flores da Cunha
Fontoura Xavier
Glorinha
Gramado
Gravataí
Guaíba
Itapuca
Itaqui
Itati
Itatiba do Sul
Jaguarão
Jaguari
Júlio de Castilhos
Maquiné
Maratá
Morrinhos do Sul
Mostardas
Nova Petrópolis
Novo Hamburgo
Pedras Altas
Pedro Osório
Porto Alegre
Quaraí
Restinga Seca
Rio Grande
Riozinho
Rosário do Sul
Salvador do Sul
Santa Margarida do Sul
Santo Antônio da Patrulha
São Marcos
São Sebastião do Caí
Tapes
Três Cachoeiras
Triunfo
Vale do Sol
Vale Real
Westfalia