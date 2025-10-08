Ministério da Agricultura inclui mais 56 municípios do RS na lista de renegociação das dívidas de produtores

RS vem sendo atingido por estiagem de forma constante. Renan Mattos / Agencia RBS

Agricultores de mais 56 municípios do Rio Grande do Sul afetados por enchente e estiagem terão a possibilidade de renegociar suas dívidas com bancos. A informação foi dada pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) depois de uma longa reunião no Ministério da Agricultura, para rediscutir os critérios de enquadramento na renegociação. Na quinta-feira (9) o Conselho Monetário Nacional deverá homologar a mudança.

Pelo critério anterior, só podiam renegociar as dívidas os municípios que tivessem no mínimo três decretos de emergência ou calamidade nos últimos anos e perdas superiores a 20% nas duas principais culturas.

Com a mudança, bastam dois decretos de calamidade ou emergência.

— Acredito que conseguimos resolver 90% dos problemas que tínhamos pendentes — declarou Pimenta.

Confira a lista dos municípios em que os produtores poderão fazer a renegociação: