Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Alívio no campo
Ministério da Agricultura inclui mais 56 municípios do RS na lista de renegociação das dívidas de produtores

Informação foi dada pelo deputado federal Paulo Pimenta. Prazo de pagamento será de até nove anos, com carência de um ano

