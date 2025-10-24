Michelle Bolsonaro já está no RS para encontro de mulheres do PL

Michelle (centro) foi recebida em Passo Fundo pelo casal Adriane e Giovani Cherini. Giovani Cherini / Arquivo Pessoal

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Desembarcou em Passo Fundo, na manhã desta sexta-feira (24), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No RS, Michelle participará do encontro nacional de mulheres do PL, em Soledade. A agenda, intitulada Grande Encontro do PL Mulher Nacional — Juntas, transformando o Brasil, está marcada para este sábado (25), com expectativa de reunir 3 mil pessoas.

Michelle foi recebida pela presidente estadual do PL Mulher, Adriane Cherini, que será anfitriã do evento no Norte gaúcho, ao lado do marido, o deputado e presidente estadual do partido, Giovani Cherini.

— Será um encontro histórico, onde vamos celebrar o protagonismo das mulheres e reafirmar nossos valores de fé, família e liberdade — destacou Adriane.

Cotada para disputar a Presidência em 2026 pelos liberais, representando a família Bolsonaro, Michelle deve falar no evento sobre o engajamento das mulheres em causas sociais, políticas e familiares.