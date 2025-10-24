Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Presença feminina
Notícia

Michelle Bolsonaro já está no RS para encontro de mulheres do PL

Ex-primeira-dama deve falar sobre engajamento das mulheres em causas sociais, políticas e familiares para público de 3 mil pessoas

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS