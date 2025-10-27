Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

A fila anda
Notícia

Michelle Bolsonaro dá demonstração de força política na visita ao Rio Grande do Sul

Líderes do PL ficaram convencidos de que ela está pronta para ser candidata a presidente ou a vice

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS