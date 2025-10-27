Michelle Bolsonaro dá demonstração de força política na visita ao Rio Grande do Sul

3,4 mil pessoas acompanharam encontro político do PL, em Soledade. Assessoria de Comunicação PL/RS / Divulgação

A passagem de Michelle Bolsonaro pelo Rio Grande do Sul, no fim de semana, deixou nos líderes do PL a sensação de que ela está pronta para ser candidata a presidente ou a vice. Essa impressão não é só do presidente estadual do partido, Giovani Cherini, mas de mulheres que estiveram com Michelle em Soledade no sábado, quando o partido reuniu 3,4 mil pessoas de 203 municípios gaúchos.

— A vinda da Michelle nos acendeu uma grande possibilidade. Ela mostrou que está pronta para qualquer missão, inclusive para uma candidatura a vice — entusiasma-se Cherini, cuja esposa, Adriane, foi a anfitriã do encontro de mulheres.

A deputada Adriana Lara, vice-presidente estadual do PL, tem uma percepção ainda mais elaborada sobre o futuro de Michelle:

— Eu tive a sensação de que ela será, sim, a candidata a presidente. Quem acompanhou lá de perto, como eu acompanhei, como as pessoas que estavam lá, ficou com a mesma impressão. Um discurso muito forte, político, falando da economia, da saúde e da educação, tocando no coração das pessoas, mostrando dois projetos bem antagônicos, o atual e o nosso.

Adriana constatou que Michelle “está com todo um aparato político de formação, de orientação e de estrutura”:

— Está viajando o Brasil inteiro, levando a mensagem não só para as mulheres, mas para as famílias, para os agentes políticos. É muito forte o discurso dela, não é só um discurso que toca no coração pela emoção, mas pelo conteúdo. Foi sensacional.

Sempre que questionada, Michelle negou que seja candidata. Disse que quer ser primeira-dama novamente. Ela sabe mais do que ninguém que seu marido, Jair Bolsonaro está inelegível, o filho Eduardo se queimou com sua campanha contra o Brasil nos Estados Unidos e o senador Flávio Bolsonaro não tem o mesmo apelo.

— Para nós do PL e PL Mulher, pode ser uma grande possibilidade — reforça Cherini, contando que Michelle saiu de Soledade entusiasmada com a recepção e dizendo que o Rio Grande do Sul tem o maior movimento de mulheres de direita do Brasil.

A presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia, também saiu de Soledade empolgada com a performance da ex-primeira-dama.

— Michelle está muito bem. Com um discurso de candidata. É inteligente, jeitosa, tem carisma e chama gente. Tudo pode acontecer.

Nas pesquisas, Michelle tem desempenho semelhante ao do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno com o presidente Lula. Como Tarcísio diz que será candidato à reeleição — embora seus movimentos digam o contrário — setores importantes do PL preferem que ela seja a candidata. E apontam o fato de ser evangélica convicta e boa de palanque, além de contar com a confiança do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Contra Michelle pesa a oposição do próprio marido, que deseja vê-la candidata ao Senado, e a resistência dos filhos dele, que não gostariam de ver a madrasta ocupando o lugar do pai ou de um deles.