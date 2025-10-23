Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Favas contadas
Opinião

Melo fez com o Dmae o que prometeu na campanha pela reeleição

Oposição resistiu, mas não tinha votos para impedir a aprovação de uma proposta apoiada pela base do governo

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS