Melo fez com o Dmae o que prometeu na campanha pela reeleição

Melo respondeu que levaria adiante a concessão do saneamento nas incontáveis vezes em que foi questionado durante a campanha eleitoral. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ninguém pode dizer que o prefeito Sebastião Melo enganou seus eleitores ao propor a concessão parcial do Dmae à iniciativa privada. Talvez tenha enganado a parcela mais liberal, que esperava a concessão total dos serviços de saneamento e acha que o modelo escolhido não é o melhor, porque preserva na mão do município a captação de tratamento de água.

Melo foi questionado incontáveis vezes durante a campanha se levaria adiante a concessão do saneamento e respondeu que sim, mas que ainda não sabia se seria total ou parcial. Optou pelo parcial e mandou o pedido de autorização para a Câmara, embora tivesse convicção de que poderia fazê-lo sem o aval dos vereadores. Aprovada a autorização, vem agora uma fase longa, de mais de um ano, até que o contrato venha a ser assinado.

Será preciso fazer a modelagem da concessão, com a definição de valor mínimo de outorga (aquele dinheiro que é repassado à prefeitura pelo vencedor), elaborar o edital, realizar audiências públicas. Sendo 2026 um ano eleitoral, o mais provável é que o leilão fique para 2027, apesar da urgência em começar o trabalho, sob pena de a prefeitura não conseguir cumprir o marco regulatório do saneamento.

Haverá candidatos ao leilão? É provável que sim, e mais de um, porque Porto Alegre tem potencial. A Corsan, empresa comprada pela Aegea, deve ser uma das concorrentes, porque tem expertise, domina o mercado no Brasil, está em todas as regiões e já responde pela distribuição de água e pela coleta e tratamento de esgoto em boa parte do Rio Grande do Sul.

Disputas políticas e convicções ideológicas à parte, a discussão que importa é se o concessionário privado vai conseguir realizar o tratamento do esgoto na velocidade desejada. Porto Alegre está atrasada. Precisa correr contra o tempo porque nos últimos anos investiu bem menos do que deveria ter investido.

