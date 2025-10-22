Melo busca acordo com a União para reabrir a Usina do Gasômetro

Sebastião Melo (dir.) teve reunião em Brasília sobre o modelo de gestão da Usina do Gasômetro. Gustavo Garbino / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Quatro meses depois que a Justiça suspendeu o edital de repasse da reformada Usina do Gasômetro para a iniciativa privada, o prédio histórico segue fechado ao público e sem projetos culturais. Na tentativa de solucionar o impasse, o prefeito Sebastião Melo teve uma reunião em Brasília na Superintendência do Patrimônio da União (SPU), em que apresentou os modelos de gestão que seriam viáveis para a prefeitura e ouviu ponderações sobre a proposta.

Melo se reuniu com a secretária do Patrimônio da União, Carolina Stuchi, um representante do Ministério da Cultura e o superintendente da SPU no Rio Grande do Sul, Emerson Rodrigues, que está engajado com o prefeito por uma solução para o Gasômetro.

Uma nova reunião ficou agendada para a próxima terça-feira (28), por videoconferência, em que o prefeito deve fazer uma apresentação detalhada sobre as propostas de uso do equipamento e entende que será "terminativa" sobre o tema.

— Não dá para o ministério querer ditar as regras do ponto de vista financeiro e não dar um centavo. Estamos botando R$ 4 milhões e pouco por ano para administrar a Usina. No modelo que apresentamos, o privado bota quase isso. Eles colocam uma série de gastos para a prefeitura e não querem botar dinheiro, a equação não fecha — explica Melo.

Segundo o prefeito, um modelo de administração em que os custos sejam divididos entre o ministério e a prefeitura é aceitável. Mas o entendimento de Melo é de que, se a gestão é de responsabilidade do município, então cabe a ele definir como ela será realizada.

— O modelo de gestão, quem deve dar o tom é quem vai ser o gerente. Único modelo que não nos serve é a Usina continuar fechada.

