Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Prédio segue fechado
Notícia

Melo busca acordo com a União para reabrir a Usina do Gasômetro

Prefeito volta a discutir modelo de gestão após quatro meses de impasse judicial sobre o espaço

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS