MDB filia Betty Cirne Lima e espera eleger sua primeira deputada federal

Betty foi agraciada por líderes do MDB em evento na noite de tereça-feira (30). Bruno Todeschini / Divulgação

Sem nunca ter conseguido eleger uma deputada federal na sua história, o MDB do Rio Grande do Sul celebra a filiação de Betty Cirne Lima, atual subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil. Betty, que assinou ficha na noite de terça-feira (30), é uma das principais apostas do partido para a Câmara dos Deputados na eleição de 2026.

A filiação foi prestigiada pelo vice-governador Gabriel Souza, pelo presidente do MDB, Vilmar Zanchin, por deputados e secretários do governo de Eduardo Leite, incluindo Ernani Polo (PP).

Em seu primeiro discurso como filiada, Betty falou sobre história e futuro:

— O Rio Grande teve muitas Anitas, mas Betty Cirne Lima tem somente uma. Com coragem, quero contribuir com o sentimento de pertencimento e orgulho de ser gaúcho. Quero impactar positivamente a vida das pessoas e me colocando à disposição do MDB.

Betty é bióloga, mestre e doutora em Bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Embriologia e Diferenciação Celular, no Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Além de produtora rural, Betty também foi presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB) e integra a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).

O MDB tem o desafio de compensar com nomes novos a perda de dois deputados federais eleitos em 2022: Márcio Biolchi, que está deixando a vida pública, e Osmar Terra, que se transferiu para o PL. Os deputados estaduais Vilmar Zanchin e Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes, estão na lista de candidatos a deputado federal.

Leia Mais PDT vai conversar com a base do governo Leite para negociar aliança

Encontro da juventude

No sábado, o MDB promove em Porto Alegre o tradicional encontro estadual da juventude, desta vez focado em impulsionar a candidatura de Gabriel Souza ao governo do Estado.