MDB convida Fábio Branco a concorrer novamente em 2026

Reunidos em Pelotas no fim de semana, no sétimo encontro do projeto que tem por objetivo fortalecer a candidatura de Gabriel Souza a governador, líderes do MDB convidaram o ex-prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, a concorrer novamente em 2026.
Branco disputou a reeleição como prefeito de Rio Grande em 2024 e perdeu para Darlene Pereira, do PT. Ele já foi prefeito do município por três mandatos e deputado estadual, e resiste em retomar a disputa eleitoral.
O convite para que concorra foi feito pelo próprio Gabriel, mas o desejo de que retome a carreira política é de todo o MDB. Gabriel tem especial apreço por Branco, que presidiu o partido quando ele foi escolhido candidato a vice-governador em um processo tumultuado, que contrariou caciques emedebistas, como o prefeito Sebastião Melo e outros mais alinhados à direita. Melo acabou apoiando Onyx Lorenzoni (PL).
Cauteloso, Branco não disse sim nem não. Hoje ele trabalha na iniciativa privada, como consultor, e não quer falar em candidatura antes da hora.
Membro de uma tradicional família de políticos de Rio Grande, Fábio é uma figura querida pela velha guarda do MDB e também pela ala jovem, pela postura serena em momentos de crise.