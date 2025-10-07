MDB conversa com secretários e deputados do PDT sobre aliança na eleição de 2026

Deputados e secretários dos dois partidos se reuniram nesta terça-feira (7). MDB / Divulgação

Um dia depois de se reunir com a cúpula do PP para discutir a eleição de 2026, a direção do MDB e os deputados da bancada almoçaram nesta terça-feira (7) com os secretários e deputados estaduais do PDT. Na pauta, a necessidade de manter a base do governo de Eduardo Leite unida para garantir a continuidade do projeto que os mantém juntos há 11 anos.

O presidente do MDB, deputado Vilmar Zanchin, saiu entusiasmado dos dois encontros e convencido de que são grandes as possibilidades de uma aliança ampla, unindo MDB, PP, PDT e PSD. Assim como na conversa com o PP, a opção foi não impor nomes.

— Não é o momento de falar em nomes. Respeitamos e consideramos legítimo cada partido ter o seu pré-candidato. Combinamos que vamos conversar mais, discutir um projeto para o Estado e só mais tarde tratar de nomes.

“Mais tarde” é março ou abril do próximo ano. Deputados do PDT e do MDB concordam que as pesquisas de hoje são importantes, mas não devem ser tratadas como definitivas para a escolha de quem vai encabeçar a chapa, quem será vice e quem concorrerá ao Senado.

— Foi uma reunião respeitosa, sem imposição de nomes. Todos concordamos que o momento é de buscar unidade para não perder o que foi conquistado — disse à coluna o deputado Tiago Cadó.

Zanchin saiu convencido de que as conversas de Juliana Brizola com o PT não levarão a uma aliança. Os deputados do PDT, a maioria com base no Interior, não quer se vincular ao PT na eleição estadual, apesar da pressão do presidente nacional do partido, Carlos Lupi — único que acredita na possibilidade de o partido abrir mão da cabeça de chapa em favor de Juliana, como contrapartida ao apoio do PDT à reeleição do presidente Lula.

Os líderes do MDB também estão convencidos de que é minoritária no PP a ala que deseja uma aliança com o PL de Luciano Zucco. As duas mais fortes são a que defende a candidatura própria e a que deseja a aliança em torno de Gabriel Souza, preferido do governador Eduardo Leite.

O próximo passo será convidar Leite, que é presidente estadual do PSD, para uma reunião com todos os partidos da base. Nesse encontro será discutida a formação de uma aliança ampla, na qual o governador deverá ser candidato ao Senado.