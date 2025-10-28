Manuela "bate ponto" na Assembleia e articula frente de esquerda durante sessões

Manuela (centro) registrou encontro com deputados do PDT, PT e PCdoB nesta terça-feira (28). Celso Bender / ALRS / Divulgação

Pré-candidata ao Senado, a ex-deputada Manuela d'Ávila tem sido presença assídua em sessões da Assembleia Legislativa, especialmente quando está na pauta algum projeto mais relevante. Não foi diferente nesta terça-feira (28), quando os parlamentares aprovaram o pacote de propostas do Judiciário — que criou novos CCs para juízes, 30 cargos de desembargador e progressões para servidores.

No plenário, Manuela circula entre as bancadas dos partidos de esquerda e centro esquerda — PT, PCdoB, PSOL e até do PDT —, conversa com deputados e acompanha os discursos e votações. Durante as visitas, discute pautas em comum com deputados e aproveita para reforçar as articulações políticas envolvendo seu futuro e a união da dita frente progressista para as eleições de 2026.

Fora de um plenário desde 2019, quando encerrou seu mandato como deputada estadual, quem acompanha a ex-deputada relata que ela aproveita as vezes em que "bate o ponto" na Assembleia para se reacostumar com o ambiente, entre ordem do dia, grande expediente e bastidores.

Com a candidatura ao Senado dada como certa nos bastidores, Manuela segue sem partido, no aguardo de uma definição no comando do rachado PSB. O grupo ligado ao ex-deputado Beto Albuquerque pressiona para que o partido entregue os cargos e deixe o governo Eduardo Leite, enquanto a ala do presidente estadual José Stédile resiste ao movimento.

Enquanto isso, o PSOL cresce na disputa por Manuela e se aproxima cada vez mais de filiar a ex-deputada. Nesta terça, Manuela não desgrudou da bancada do partido, onde estavam os deputados Matheus Gomes e Luciana Genro. Matheus, inclusive, teve conversas reservadas com ela no Salão Júlio de Castilhos — a antessala do plenário —, e diz que o partido quer resolver essa questão nas próximas semanas.

Entre esta quarta e quinta-feira, Manuela e Matheus viajarão juntos para Passo Fundo, Erechim e Palmeira das Missões, onde a ex-deputada participará de encontros e bate-papos sobre política e unidade da esquerda. Nos seus roteiros pelo Interior, Manuela já passou pela Região Sul e em novembro prepara agendas na Serra — estará em Caxias do Sul no dia 13.

Mais cedo, pela manhã, Manuela teve encontro em Porto Alegre com a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, que reforçou o convite de filiação. Paula disse estar ansiosa para receber Manuela, que por sua vez indicou que as conversas com o PSOL "demonstram um sentido comum".