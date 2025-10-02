Lula flerta com o populismo ao abrir caminho para o fim das autoescolas

Lula deu aval e governo abriu consulta pública sobre fim da exigência de autoescola para CNH. ANGELA WEISS / AFP

A porta aberta pelo presidente Lula para acabar com a exigência de futuros motoristas frequentarem autoescolas deve ser tratada com cautela e sem euforia, porque não se trata de simplesmente facilitar o acesso à carteira de habilitação. Em um país que tem os acidentes de trânsito como uma das principais causas de morte, especialmente de jovens, não se pode negligenciar a formação de motoristas.

É fato que em dezenas de países desenvolvidos não se exige dos futuros motoristas que frequentem centros de formação de condutores. Mas também é verdade que são países com outro nível de educação, em que as regras de trânsito são respeitadas, as estradas são melhores e a fiscalização funciona.

Se as horas de autoescola deixarem de ser obrigatórias, onde os futuros motoristas aprenderão a dirigir com pais, amigos ou instrutores informais? Nas ruas e nas estradas, sem a identificação de que o carro está sendo conduzido por um aprendiz. Quem garante que o número de acidentes fatais não vai aumentar e que aquela economia feita pelos motoristas não reverterá em prejuízo para a sociedade, com mais pessoas mortas, feridas e incapacitadas para o trabalho, precisando do SUS para se tratar?

Têm razão os que dizem que a formação de hoje é cara e repleta de falhas. Por que então não tentar qualificar as autoescolas e tentar reduzir o preço das aulas e das taxas cobradas pelos Detrans? A formação teórica pode, com certeza, ser feita em casa, como era no passado, estudando a legislação de trânsito e fazendo uma prova que deve ser rigorosa. A questão é a prática. No passado também não existia autoescola, mas os carros eram menos potentes e em menor número nas cidades e nas estradas.