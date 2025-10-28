Livros e bastidores políticos: o encontro de Roger Machado com o senador Paulo Paim em Canoas

Paim e Roger compartilharam livros de autores negros e indígenas. Lutiana Mott / Divulgação

Em meio às suas agendas no Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim (PT) recebeu nesta terça-feira (28) pela manhã o ex-técnico de Grêmio, Inter e Juventude, Roger Machado. O encontro ocorreu no escritório de Paim em Canoas, onde ambos apresentaram projetos sociais dos quais participam e articularam futuras parcerias em prol de migrantes e refugiados.

Os dois aguardavam uma oportunidade de realizar o encontro desde 2022, quando se conheceram na abertura da exposição "Lanceiros Negros" na sede do Ministério Público Federal em Porto Alegre.

Paim presenteou o ex-atleta com uma camiseta do seu novo livro No coração dos direitos humanos, que será lançado no próximo sábado (1º) na Feira do Livro de Porto Alegre, com distribuição gratuita e sessão de autógrafos. O senador também entregou cópias de outras obras suas, como Tempos de distopia e estatutos redigidos ou relatados por ele.

Roger, que prontamente vestiu a nova peça de roupa – de cor branca com escrita em vermelho – levou ao senador diversos livros de autores negros e indígenas, que foram financiados pelo treinador – que é muito contido em fazer publicidade da ação – por meio dos projetos "Coleção Diálogos da Diáspora" e "Canela Preta".

— Foi um encontro muito positivo. Sou fã do Roger como profissional, atleta e ser humano. Ele tem uma visão humanista e de transformação social — declarou Paim.

Quem acompanhou a agenda diz que não foi um encontro político, mas Roger não deixou passar a oportunidade e tentou arrancar de Paim uma pista sobre seu futuro. O treinador reforçou que idade não é um empecilho, citando que o presidente Lula está com 80 anos recém-completados, e quis saber se o senador já decidiu se irá disputar a reeleição em 2026. A resposta que ouviu de Paim, que tem 75 anos, foram apenas risadas.

O senador segue sendo pressionado pelos movimentos sindicais para que continue na ativa e abandone de vez a ideia de se aposentar ao final do seu atual mandato. A resposta derradeira deve ser anunciada no final de novembro, durante o encontro estadual do PT.