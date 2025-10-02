Líder do governo será relator do orçamento na Assembleia e surpreende zero pessoas

Como relator, Frederico Antunes (centro) vai analisar proposta do governo, elaborar um parecer e propor voto sobre o tema. Felipe Dalla Valle / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Sem surpreender ninguém, o deputado Frederico Antunes (PP) foi escolhido para ser o relator da Lei Orçamentária para 2026 — que define quanto dinheiro será destinado para cada secretaria e área do governo. É o sétimo ano consecutivo, desde que Eduardo Leite se tornou governador, que o líder do governo na Assembleia fica encarregado da relatoria.

A indicação foi aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças, em reunião na manhã desta quinta-feira (2). A votação do projeto com a Lei Orçamentária Anual (LOA), enviado pelo governador Eduardo Leite ao Legislativo em 15 de setembro, tem de ser feita pelo plenário até o dia 30 de novembro.

Desde 2019, a relatoria das peças orçamentárias (LOA, Lei de Diretrizes e Plano Plurianual) passou a ficar exclusivamente com o líder do governo na Assembleia. Eduardo Leite adotou esse padrão pela confiança que tem nos seus representantes.

No primeiro mandato, o ex-deputado Mateus Wesp ocupava a liderança e recebia esta incumbência. Desde 2023, quando Frederico passou a ser o líder do governo, cabe a ele relatar as pautas do orçamento.

Em outros governos, a relatoria variava e não necessariamente era repassada à liderança. Em 2016 e 2017, por exemplo, durante a gestão de José Ivo Sartori, o relator da LOA foi o ex-deputado Marlos Santos, da LDO ficou com Alexandre Postal e o Plano Plurianual foi entregue a Adilson Troca.