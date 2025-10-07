Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Missão cumprida
Notícia

Letícia Batistela deixa o comando da Procempa e vai para o Ministério Público

Executiva foi convidada a coordenar o Laboratório de Ciência e Tecnologia do MP

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS