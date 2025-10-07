Letícia Batistela deixa o comando da Procempa e vai para o Ministério Público

Letícia escolheu o SmartLab como palco para anúncio da saída. Alex Rocha / Divulgação

Depois de quase cinco anos no comando da Procempa, a empresa de tecnologia da prefeitura de Porto Alegre, Letícia Batistela pediu para sair. E escolheu a mais recente criação de seu período na Procempa como palco do anúncio da saída para a equipe de gestores — o SmartLab, novíssimo Centro de Inovação, no térreo do Centro Administrativo Municipal.

— Foram os cinco anos mais felizes da minha vida profissional. Transformei a Procempa e me transformei, mas sou movida a desafios e, com a casa arrumada, decidi aceitar um convite que me fez brilhar o olho — disse Letícia à coluna.

Letícia foi convidada pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, para coordenar a implantação do Instituto de Ciência e Tecnologia do Ministério Público, que terá um braço no Tecnopuc. Ela diz que está com o mesmo entusiasmo de quando trocou a iniciativa privada pela Procempa.

À época, sabia que a empresa estava desacreditada e os técnicos desmotivada. Quase cinco anos depois, a Procempa acumula prêmios e entregas que fazem a diferença na vida das pessoas, especialmente na área da saúde.

A Procempa não ficará ao relento. A partir do dia 21, Letícia será substituída pela atual diretora técnica, Débora Roesler, que tem no currículo a continuidade dos serviços durante a enchente, quando a sede da empresa ficou alagada. Formada em Administração com ênfase em Análise de Sistemas pela PUCRS e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Débora lidera projetos de digitalização, inclusão digital, inovação com inteligência artificial e infraestrutura.

Com mais de uma década de experiência na Getnet, a nova diretora-presidente possui histórico de liderança em tecnologia, transformação organizacional e desenvolvimento de equipes.

A transição foi anunciada pelo prefeito Sebastião Melo e pela vice-prefeita Betina Worm.

— Foram cinco anos em que a Letícia se dedicou a construir soluções inovadoras e materializar o compromisso de colocar a inovação a serviço da cidade. Nosso agradecimento a ela por todas as contribuições deixadas e que tenha pleno sucesso em seu futuro profissional — disse Melo.